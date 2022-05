Metal Hellsinger: acción en primera persona a ritmo de Heavy Metal

En Funcom están de enhorabuena; hace unos días presentaban en acceso anticipado su videojuego de estrategia ‘Dune Spice Wars', un título que mezcla estrategia en tiempo real y elementos de juegos 4X que ha recibido una gran acogida por parte de los fans de la franquicia. Hoy, gracias a una demo que en las próximas semanas estará disponible en Steam, hemos podido echar un primer vistazo a su nuevo título, ‘Metal Hellsinger’, una curiosa mezcla entre un shooter de acción en primera persona, música y mucho heavy.

‘Metal Hellsinger’ es un shooter tradicional, al viejo estilo, con ciertos aires de nostalgia. Nos recuerda a esos juegos que formaron parte de nuestra infancia que mezclaban acción y una temática demoníaca. Pero en esta ocasión la desarrolladora ha querido dar una vuelta de tuerca e introduce mecánicas musicales, evidentemente no de éxitos actuales de radio, sino del sonido metal más duro, a medida del género diabólico de la obra.

El resultado es sorprendente, es un título en el que tendremos que disparar y acabar con nuestros rivales al ritmo de Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God), o Serj Tankian, del conocido grupo System of a Down.

‘Metal Hellsiger’ es sobre todo adictivo, ya que supone un doble reto: matar al ritmo de la música unido a los conocidos desafíos a los que se enfrenta un jugador de shooters. Pero lo mejor es que todo funciona con verdadera fluidez. Al igual que en títulos musicales, como Guitar Hero o Rock Band, en los que hay que tocar el instrumento cuando el icono llega al sitio indicado, aquí habrá que prestar atención a la mirilla para saber cuándo debemos llevar a cabo una acción en el juego.

Matar demonios no habría tenido el mismo interés que hacerlo con el doble reto de ir acompañando a la música; el hecho de acertar y sincronizar canción-muerte, sin duda es un aliciente. Pero a esto, además, se une una alternativa que complica la ecuación, ya que la carga del arma también deberá estar sincronizada. Si perdemos alguna de las “notas”, el multiplicador y las recompensas que obtenemos al seguir el ritmo se reiniciarán y habrá que comenzar de nuevo, el juego se hará más difícil y perderemos valiosos puntos para el ranking final de la pantalla. Podremos recuperar rápidamente las recompensas, pero tardaremos lo suficiente como para ser un reto constante.

Otro punto para tener en cuenta, al menos en lo que hemos podido probar en esta demo, es la acción en arenas de juego, espacios más o menos cerrados donde no tendremos que centrarnos en avanzar, sino en acabar con los enemigos. El formato de juego nos traslada a través de diferentes escenarios, situando la acción en localizaciones limitadas en los que iremos de un extremo a otro acabando con los demonios que irán apareciendo. Por supuesto también tendremos jefes finales y diversas sorpresas.

En definitiva, a pesar de no ser sorprendente a nivel gráfico, Metal Hellsinger es un juego innovador que consigue unir mecánicas que parecían completamente opuestas y que funcionen a la perfección. Sin duda, un título que llamará mucho la atención y del que esperamos su lanzamiento definitivo.