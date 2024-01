Metropolis 1998: descubre el simulador de ciudades que recupera el espíritu de SimCity

Durante los últimos años, el género de simulación de ciudades es un segmento dominado por ‘Cities: Skylines’, pero nunca faltan competidores dispuestos a variar el formato (o resucitarlo) para intentar llamar la atención de sus jugadores.

Un buen ejemplo lo tenemos con ‘Metropolis 1998’, un nuevo videojuego que recoge directamente el testigo de los formatos más cercanos a ‘SimCity’, pero añadiendo un extra de complejidad acorde a los tiempos actuales.

Apostando por imágenes pixel art, el título nos permite controlar una ciudad con el único objetivo de garantizar su funcionamiento y mantener a los ciudadanos lo más felices posible. En el propio estudio advierten que su principal inspiración se encuentra en la escena de los juegos de simulación de los años 1990 y principios de los 2000.

“Como jugador, podrás ver el interior de las casas de tus ciudadanos con dos modos de cámara: isométrico clásico y aéreo. Las funciones ya no se basan en zonas, sino en las necesidades específicas de los ciudadanos y como alcalde, podrás separar zonas y controlar dónde pueden abrir sus puertas determinados negocios”, afirma la descripción de ‘Metrópolis 1998’.

Happy new year!Soon you'll be able to place blueprints in isometric camera mode too! pic.twitter.com/m04HXT2JV4