Los videojuegos más esperados del 2024 para consolas y PC

Después de un 2023 lleno de increíbles videojuegos, el comienzo de 2024 también deja entrever varios éxitos en otros tantos géneros, asegurando por el camino, que nadie se quedará sin algo con qué divertirse. Además de variadas, estas primeras producciones del año prometen altas cotas de calidad artística y técnica, justificando, una vez más, la inversión en hardware de última generación. De modo que acompáñanos por el listado que hemos confeccionado en Grupo Joly para que te anticipes a lo que está por llegar. Es hora de abrir un nuevo ciclo de aventuras.

Plataformas: Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Switch y PC

Transformado en “Metroidvania”, el ‘Prince of Persia: The Lost Crown’ que proponen los chicos de Ubisoft Montpellier guarda poco parecido con las fórmulas originales de la serie que tanto se recuerdan de la década de 2000. Sin embargo, con esta entrega merece la pena dejar de lado cualquier prejuicio, ya que promete mezclar elementos de exploración, plataformas y acción, sin dejar de lado los viajes en el tiempo. Contará con una estructura que permitirá explorar un mundo artesanal a nuestro propio ritmo, pasando por escenarios basados en la mitología persa.

Plataformas: Xbox Series X|S, PC, PS5, PS4 y Xbox One

Desarrollado por el icónico RGG Studio, ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ es el octavo juego de la serie anteriormente identificada como ‘Yakuza’, la cual reúne a dos de sus protagonistas: Kiryu e Ichiban en una nueva aventura rebosante de comedia y drama. Además, la producción amenaza con ser la entrega más importante y extensa en la historia de la franquicia, trasladando la historia hasta las paradisíacas playas de Hawaii.

Plataformas: Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, y PC

‘Persona 3 Reload’ es otra producción a sumar dentro la serie Atlus y una nueva versión del videojuego de 2006 para PlayStation 2. Amparado por el subtítulo ‘Reload’, la revisión cuenta con combates por turnos y varios misterios en sus mazmorras, que se ahora se pueden explorar en complejos entornos 3D. Además, la producción toma prestadas cantidad de elementos visuales de ‘Persona 5’ para contar de nuevo la historia clásica, pero de una manera aún más atractiva. También cambiará la forma de explorar los entornos y propondrá un sistema de batalla equilibrado que permita una cadencia de juego más dinámica.

Plataformas: PS5

El segundo capítulo de la trilogía de remakes que está realizando Square Enix, ‘Final Fantasy VII Rebirth’, promete responder varias cuestiones y abrir otras. Desde el estudio se confirma más de un centenar de horas de exploración y aventura en un enorme mundo además de nuevas cotas de fidelidad gráfica, que cobrarán vida al aprovechar la potencia de PS5. Si bien la trama promete una mayor ambición y escala que la del primer juego, también se confirma que apostará por el concepto de "exploración libre", con minijuegos, monstruos, historias y más elementos distribuidos a lo largo de todo el mapa. Con esto, la continuación del proyecto incorporará elementos del juego anterior mezclados con otros mejorados, como la exploración de amplios entornos y habilidades sincronizadas con los miembros del grupo.

Plataformas: Xbox Series S|X, PS5 y PC

Aplicando la potencia que ofrecen los sistemas de la actual generación al motor gráfico RE Engine, Capcom pretende dar un ambicioso paso con ‘Dragon's Dogma 2’ en base a una aventura verdaderamente épica llena de monstruos gigantes. El estudio asegura una generosa variedad de clases y criaturas, un mundo abierto gigantesco y una historia en la que no faltará misterios e intrigas. Durante el viaje podremos controlar a un

grupo de hasta tres acompañantes de IA reconocidos como “Peones”, además de un Peón principal personalizado y dos adicionales. Según adelantan, antes de embarcarnos en cada misión será esencial organizar bien el grupo y asegurarnos de que cada uno de ellos tenga la capacidad de aprovechar los puntos fuertes del resto y atenuar sus debilidades escogiendo tácticamente sus vocaciones.

Plataformas: Plataformas: Xbox Series S|X, PS5 y PC

Our official release date trailer for Black Myth: Wukong premiered at #TheGameAwards. The trailer here features a bonus scene not seen in the TGA version. Take a closer look and see what's new.Wishlist now on Steam and Epic Games Store. Coming soon to PS5 and Xbox Series X|S. pic.twitter.com/13eVeovoio