Primeros detalles y materiales de Smite 2, que pronto comenzará a rodar en Unreal Engine 5

Para enorme alegría de los seguidores de los títulos multijugador en línea, Hi-Rez Studios ha confirmado el lanzamiento de ‘Smite 2’, la secuela de su popular MOBA en tercera persona.

Según el desarrollador, el próximo videojuego de la serie se está desarrollando desde cero en base a las tecnologías de Unreal Engine 5 y, como no puede ser de otro modo, mantendrá el mismo estilo que ayudó a establecer su predecesor.

El anuncio se ha realizado durante el Campeonato Mundial Smite 2024 donde también se ha confirmado que las primeras pruebas para el nuevo formato deberían comenzar en el otoño de este mismo año.

Con la secuela, el desarrollador pretende seguir avanzando en la serie y prepararla para que se asiente en la última generación de hardware. Para ello promete actualizaciones importantes con relación a la primera entrega, que celebrará una década de vida en 2024.

El título fue desarrollado en Unreal Engine 3, lo que deja entrever que su sucesor debería aportar un salto tecnológico considerable. Además, el equipo de desarrollo afirma que, si bien muchos elementos tendrán un carácter familiar para los jugadores, también se integrará una generosa cantidad de características nuevas.

Por ejemplo, ‘Smite 2’ añadirá apariencias y animaciones para los dioses ya disponibles, así como nuevas habilidades para algunos personajes, un sistema de emparejamiento mejorado, una nueva interfaz y más funciones para los mapas. Al mismo tiempo, la secuela debutará con 5 nuevos dioses.

Por el momento tan solo se ha confirmado la incorporación de la deidad griega “Hécate”. Se espera que el personaje se encuentre disponible en la fase Alpha del videojuego que tendrá versiones para PC Steam, Xbox Series X|S y PlayStation 5, con juego cruzado completo entre plataformas.

Introducing Hecate, the first all new God exclusive to SMITE 2! She brings an elegant playstyle to SMITE 2 with her ranged magical abilities, and her magic allows her to reach through dimensions and even travel within the liminal space itself! pic.twitter.com/6wqc6DdLB8