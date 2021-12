Probamos el multijugador gratuito de 'Halo Infinite'

Cuesta creerlo, pero ya lo tenemos aquí. Cinco años han pasado desde que el Jefe Maestro, el fantástico protagonista de Halo y buque insignia de la firma Microsoft, viviera su última aventura en Guardians. Cinco años de promesas y expectativas hacia un título que, prescindiendo de la nomenclatura original, pretende colocar su nuevo Infinite en los primeros puestos de clasificación en cuanto a calidad y diversión se refiere.

No sabremos si lo nuevo de 343 Industries logrará su objetivo, sin embargo, hemos sido sorprendidos por el último movimiento de la marca, que ha decidido lanzar, antes de tiempo, y de forma totalmente gratuita para todos los jugadores de Xbox, el multijugador en línea de Halo Infinite, soltando así la primera bomba antes de que la campaña principal del juego y sus demás modos entren en escena. ¿Preparado?

Gratuito, clásico y perfecto para ir abriendo boca

Esta primera toma de contacto con Infinite no podría habernos dejado con mejor sabor de boca, y eso que teníamos nuestras dudas. Pensábamos que, al tratarse de un corte gratuito se abusaría de los micropagos, o habría mecánicas de ralentización de experiencia potenciadas con dinero real. ¿La realidad? Estamos delante de un videojuego que perfectamente podría haber salido al mercado comercial. Y sí, cuenta con micropagos, pero exclusivamente para elementos cosméticos, por lo que los jugadores más reacios a este tipo de producciones no tienen excusa alguna para no probar esta maravilla infinita.

La dinámica de las partidas la recordarán aquellos que hayan disfrutado de las batallas en anteriores iteraciones de la serie. Tiroteos, persecuciones en vehículos terrestres y aéreos, momentos de replantear la estrategia ante el avance enemigo, fortificación de posiciones, uso del gancho para impulsarnos o atraer enemigos y un largo etcétera que, de forma completamente orgánica y natural, sucede en cada partida.

Y es que el multijugador de Halo Infinite es rápido y frenético, sí, pero no por ello carente de estrategia. Si bien es cierto no estamos delante de un videojuego de simulación táctica, el estudio ha equilibrado a la perfección la acción pura y la estrategia para contentar no sólo a los seguidores de la serie, sino también a los atrevidos nuevos usuarios que quieran vivir una experiencia espartana con todas sus letras.

Lo mejor de todo, sin embargo, es que el simple hecho de haber adelantado su fecha por sorpresa permite a 343 Industries recoger el feedback de la comunidad antes de su lanzamiento oficial. ¿En qué se traduce esto? Pues en una actualización constante de mejoras y parches que irán integrándose a lo largo de las semanas. Por ejemplo, uno de las grandes quejas en su lanzamiento fue la lentitud del progreso en el pase de batalla, algo que se ha ido ajustando para hacer una experiencia de juego más enriquecedora de cara al usuario. Además, la progresión del pase no desaparecerá cuando se lance la segunda temporada, por lo que cada jugador podrá ir completándola a su ritmo, sin prisas ni agobios.

Contenido y referencia audiovisual

Es en este sentido, en el del contenido propiamente dicho, donde el multijugador todavía tiene mucho por ofrecer. Y lo decimos con la certeza de que, en el futuro, serán multitud los modos de juego que multiplicarán las horas de diversión. El modo Forja, el completísimo editor de misiones, modos y demás virguerías creadas por y para la comunidad, es el gran ausente de esta temporada, y no será hasta la temporada tres que aparecerá en escena.

Mientras tanto, contamos con los modos de juego clásicos de Halo de Arena, donde iremos con un escuadrón de cuatro espartanos contra otro pelotón enemigo; el modo guerra entre equipos, donde las armas, vehículos y equipamientos son los protagonistas para desatar el caos; el modo Asesino, donde tendremos que batir un número de muertes impuesta antes del equipo rival; el mítico Bola Loca, donde tendremos que tener una calavera en nuestro poder el mayor tiempo posible; y el imprescindible Atrapa la bandera, que no necesita presentación.

Los modos de juego presentes son suficientes como para mantenernos enganchados al mando durante horas. A partir de aquí, se descubren diez mapas principales lo suficientemente enormes como para que cada partida sea una aventura completamente nueva. Será el jugador, su forma de involucrarse con el pase de temporada, su séquito de compañeros y sus ganas de ganar el que marque el ritmo. Advertimos que, una vez comprendidas las bases y gestionado nuestro escuadrón, las horas pasan volando.

Y todo esto se traduce no sólo en diversión propiamente dicha, sino también en un auténtico espectáculo audiovisual que, de forma completamente natural, nos hará abrir la boca en más de una ocasión. Mucho se ha hablado del apartado técnico, pero no es hasta que lo sentimos en nuestras carnes que entendemos el poderío técnico de Xbox Series X y lo que supone mover tal cantidad de efectos, personajes y detalles en pantalla sin que se resienta, ni por un momento, la tasa de imágenes por segundo. Así pues, tenemos un multijugador extremadamente divertido. Bello en lo técnico y bonito en lo estético.

En definitiva, la sorpresa de 343 Industries de ofrecer de forma completamente gratuita para todos los usuarios el multijugador de Halo Infinite es un golpe sobre la mesa de la dedicación y compromiso que tiene Microsoft para con sus jugadores. Una auténtica bomba que ha puesto a funcionar como nunca los servidores de Xbox Live y que, en el futuro, contará con multitud de contenido.

Además del esperado modo Forja, de las nuevas temporadas, las actualizaciones basadas en el feedback de la comunidad y de la inminente llegada del modo campaña, hemos de tener en cuenta también que la franquicia cuenta con unos niveles de personalización de partidas y modos altamente configurable, como bien demostró The Masterchief Collection en su día.

Dicho esto, sólo nos queda invitaros a descargarlo y probarlo por vosotros mismos, desde luego que no os dejará indiferentes.