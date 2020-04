'Quantum Error', la primera apuesta por el terror en PS5

Confirmado para la cuarta y quinta generación de sistemas de salón de la familia PlayStation, hace unos días conocíamos las propiedades generales de Quantum Error, que mezclará horror y supervivencia en primera persona sobre los pilares del Survival Horror. Presentado por TeamKill Media, desarrolladora norteamericana de nuevo cuño, el equipo ha ilustrado parte de su visión del proyecto y delinea sus contornos gráficos, lo suficiente, como para llamarnos poderosamente la atención.

La historia del primer juego englobado dentro del género de terror para PlayStation 5 se enmarca en una versión futurista de la Tierra. El año nos sitúa en 2109, donde criaturas terribles habitan el escenario atmosférico del título. A falta de más detalles, los propios desarrolladores han descrito la narrativa como "horror cósmico", una definición que sugiere la presencia de referencias a Lovecraft.

Según el estudio, el juego se ejecutará en resolución 4K a 60 cuadros por segundo en la consola de próxima generación de Sony. Pero las revelaciones no terminan aquí. La desarrolladora también ha querido dejar patentes los beneficios técnicos que proporciona la tecnología de trazado de rayos -Ray Tracing-, una poderosa herramienta de renderizado que promete un nuevo grado de realismo. Según el estudio, los resultados "son absolutamente preciosos".También se han permitido ofrecer una ligera pincelada de la potencia generada por el motor físico que dará soporte al título. "Hasta el 99,9% de los objetos serán controlados por la física del juego", aunque no se determina si esta funcionalidad se reserva únicamente a la versión para PS5 o, por el contrario, también se empleará en PlayStation 4, especialmente en función de la gran ductilidad demostrada por el motor gráfico Unreal Engine 4.

A pesar de la expectación despertada, Quantum Error tan sólo supone el segundo trabajo en el corto período de existencia de TeamKill Media. Fundada en 2016 por los cuatro hermanos Jones, el año pasado lanzaron Kings of Lorn: The Fall of Ebris para PlayStation 4 y PC, aunque ahora se enfrentan a su proyecto más ambicioso.

Por el momento, la fecha de lanzamiento es un misterio, aunque se ha prometido que actualizarán la información en los próximos meses.