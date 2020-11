'Red Dead Online' tendrá edición independiente

Sorprendentemente, Rockstar Games ha anunciado la producción de una edición independiente de Red Dead Online, la modalidad multijugador de Red Dead Redemption 2. La extensión con modos de juego en red estará disponible para su compra a partir del 1 de diciembre. Durante el lanzamiento, se ofrecerá a un precio muy reducido que se elevará a partir del 15 de febrero de 2021. Con este movimiento, Rockstar tiene la intención de atraer a los jugadores a poblar los servidores de inmediato.

La versión independiente de Red Dead Online brindará exactamente la misma experiencia que el componente en línea que acompaña a Red Dead Redemption 2 desde su lanzamiento en octubre de 2018: ocupará aproximadamente 123 GB en los diferentes discos de almacenamiento e incluirá una opción para comprar el modo historia por separado en el menú del juego de todas las ediciones.

Ten en cuenta que se requiere una suscripción a PlayStation Plus o Xbox Live Gold en la consola para jugar. Si bien aún no hay una edición específica para sistemas de nueva generación, Red Dead Online se podrá jugar en PS5 y Xbox Series X|S gracias al soporte de compatibilidad, lo mismo que sucede con Red Dead Redemption 2. La extensión multijugador estará disponible para su compra en versión digital en PS4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) y PC (Steam, Epic Games Store y Rockstar Game Launcher).