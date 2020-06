Sony anuncia los primeros títulos para PlayStation 5

Durante el evento en torno a PlayStation 5 organizado este pasado jueves por Sony, la noticia más impactante, lógicamente, ha sido la revelación del aspecto final de la nueva videoconsola y sus dos versiones, pero antes de descubrir las formas del artefacto, destinado a poblar los salones de muchas familias alrededor del mundo, The Future of Gaming propuso una generosa cantidad de nuevos juegos, franquicias de estreno y novedades sobre los proyectos más esperados para PlayStation 5. Entre los nominados de la noche, Resident Evil Village, Spider-Man Miles Morales, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Kena - Bridge of Spirits y Demon's Souls. Nos damos un paseo hasta los videojuegos del futuro. ¿Nos acompañas?

Grand Theft Auto V

Los chicos de Rockstar Games utilizaron el primer espacio del evento para dejar meridianamente claro que a GTA V todavía le queda mucho que decir en su traslado a PlayStation 5. El juego se presenta como una versión mejoradas y ampliada de Grand Theft Auto V. Además, los jugadores podrán jugar gratis a GTA Online en la nueva consola hasta la segunda mitad de 2021. El título llega con aspecto y rendimiento optimizado para aprovechar la potencia que ofrecen los nuevos equipos. Finalmente, Sony también anunció que todos los jugadores de GTA V para PS4 recibirán GTA $1.000.000 mensuales hasta la llegada de la nueva versión en 2021.

Spider-Man: Miles Morales

Muy buenas noticias para los muchos amantes de las aventuras virtuales del hombre-araña, ya que se han revelado los primeros detalles de Spider-Man: Miles Morales, el nuevo juego de la serie protagonizado por el joven Miles. Aparentemente, su historia es la continuación de los eventos narrados en Marvel's Spider-Man (2018). En la nueva aventura, Morales asume el papel de Peter Parker en la lucha del personaje contra los peores súper villanos del universo Marvel. El título desarrollado por Insomniac Games tiene previsto asaltar PS5 a finales de año.

Hitman III

Hitman III es en realidad el final de un ciclo. El juego de IO Interactive debutará en sistemas de nueva generación a modo de conclusión dramática de la trilogía que sirve como excusa al Agente 47 para recorrer el mundo asesinando por contrato. En el vídeo de presentación se dejan patentes las intenciones del título, que no variará ningún elemento en relación con las anteriores entregas. El lanzamiento de Hitman III está confirmado para enero de 2021 en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y PC.

Resident Evil 8 Village

El nuevo episodio de la franquicia de terror y supervivencia que reclamaba la comunidad de seguidores de Resident Evil ha tomado forma en la presentación digital del catálogo de juegos para PlayStation 5. Como puedes imaginar, Resident Evil 8 Village se podrá jugar en varios sistemas además de la consola de Sony, puesto que Capcom ha confirmado que el capítulo se lanzará en 2021 para PS5, PC y Xbox One. La historia nos llevará unos años después de Resident Evil 7, donde el protagonista Ethan Winters viajaba al estado de Louisiana en busca de Mia, su esposa desaparecida.

En la secuela directa, el juego mantendrá tanto al protagonista como la perspectiva de juego para explorar un pueblo maldito donde tendrá en enfrentarse a brujas, cultos satánicos y hasta hombres lobo. El título también marca el regreso de los personajes más reconocidos de la franquicia, Chris Redfield. La producción utilizará el motor gráfico RE Engine y promete aprovechar al máximo la potencia computacional que son capaces de generar las máquinas nuevas. De hecho, el juego no llegará a PS4 y Xbox One.

Horizon: Forbidden West

Guerrilla Games ha presentado uno de los títulos más comentados de la noche: la rumoreada secuela de Horizon Zero Dawn. El juego se llama Horizon: Forbidden West y enlaza con los antecedentes del original publicado en PS4. En el título de 2017, la joven Aloy buscaba pistas sobre su pasado en un mundo posterior a un apocalipsis que ha degenerado en un universo rebosante de grandes criaturas robóticas.

El nuevo juego de rol y acción continúa donde lo dejó el anterior. Aloy se dirige hacia el oeste, hacia las ruinas de Estados Unidos, para continuar desentrañando los misterios que rodean la catástrofe que destruyó el mundo. El video también recoge secuencias de elementos de juego, como la exploración submarina y nuevas clases de criaturas robóticas.

Demon's Souls Remake, Gran Turismo 7 y Ratchet & Clank Rift Apart

Los fanáticos de Demon's Souls pueden levantar la espada al unísono, porque Sony ha confirmado que se está desarrollando una remasterización del juego original de 2009. El popular RPG se actualizará para PS5 bajo la dirección de Bluepoint Games. Entre las novedades, además de una revisión gráfica completa, se incorpora un nuevo modo de juego (Fracture) y soporte para dos configuraciones gráficas diferentes, una que prioriza la imagen y otra que se fija en el rendimiento.

El estandarte de la velocidad en la familia PlayStation crecerá dentro de muy poco tiempo con la llegada de Gran Turismo 7. El último juego de la franquicia de simulación de carreras de Polyphony Digital promete gráficos con un nivel de detalle inaudito, al igual que las representaciones virtuales de vehículos y circuitos. Finalmente, acompañando a estos reconocibles nombres de la casa, se incorporan los simpáticos Ratchet & Clank, que anuncian un nuevo capítulo de sus aventuras para PS5. Llamado Rift Apart, la pareja tendrá luchar por infinidad de niveles en viajes interdimensionales.

Sackboy: A Big Adventure, Project Athia y Returnal

La franquicia LittleBigPlanet recibirá en breve una entrega paralela a la línea principal, que en esta ocasión estará protagonizada por Sackboy, el simpático personaje que identifica la serie de videojuegos. Sackboy A Big Adventure propone una serie retos y desafíos en entornos de plataformas 3D, donde podrán participar hasta cuatro jugadores simultáneamente. El juego se nutre de colores vivos y variados escenarios que transcurren desde selvas hasta entornos urbanos.

Project Athia (título provisional), en cambio, es un nuevo juego de acción desarrollado para PS5 por Luminous Productions. El primer tráiler muestra una secuencia que destaca por su vasto mundo y el nivel de detalle desplegado, así como la presencia de una figura femenina como protagonista. Otro de los juegos anunciados para el lanzamiento de la nueva máquina es Returnal, un nuevo juego de disparos con sello propio. Para ser más precisos, el de Housemarque Games, un estudio conocido por títulos como Dead Nation y Outland. Su misterioso vídeo de presentación y el anticipo de una historia que mezcla ciencia ficción y terror son los ingredientes con los que han logrado captar buena parte de la atención del público.

Stray y Kena: Bridge of Spirits

Para finalizar, se han presentado algunas propuestas interesantes como, por ejemplo, un juego de aventuras sobre un gato en un mundo donde los seres humanos han sido sustituidos por robots. Sí, está es la premisa de Stray, un original juego cuyo lanzamiento está preparado para 2021. Finalmente, desarrollado por Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits es un juego de acción y plataformas en 3D. En la obra, Kena se embarca en una aventura en un mundo fantástico que guarda muchas sorpresas y giros de guion.

Hay que recordar que PlayStation 5 tiene previsto llegar a los comercios a finales de este año, así como su más directo competidor, la Xbox Series X de Microsoft. A pesar de la cercanía, todavía no se han revelado aspectos como el precio o la fecha de lanzamiento concreta de algunos de los dos sistemas de juego.