'SpongeBob SquarePants Rehydrated': no te pierdas lo último de la esperada remasterización

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated es el nombre de una nueva versión del título de 2003 para PlayStation 2, que, por sorpresa, ha estrenado un vídeo donde se muestran con claridad las mecánicas de juego. El metraje corresponde al PAX East 2020 y muestra un Bob Esponja muy bien elaborado, repleto de detalles y acompañado de impecables entornos.

El vídeo de la demostración presenta un extracto recogido tras el comienzo del juego. Los seguidores del personaje, sin duda, pueden estar satisfechos con las imágenes que deja el contenido. Las animaciones y composición de Bob Esponja y Calamardo han sido completamente remodeladas con un resultado que se acerca mucho a la propia serie de dibujos.

En relación a la adaptación, la configuración es más vívida, con colores vibrantes y un nivel de detalle mucho mayor gracias a la potencia de las consolas de esta generación. Otro detalle que merece ser señalado es el doblaje de los protagonistas que, en su versión original, preserva la fidelidad del material original.

Por último, se ha confirmado que el remake de Bob Esponja tendrá modo multijugador. Purple Lamp Studio y THQ Nordic anuncian una nueva modalidad con la que se podrá jugar en compañía. Desde la desarrolladora tan sólo se han referido a la estructura de la vertiente, que se presentará como una variación del clásico Modo Horda.

Se espera que se revele más información pronto, ya que el juego se lanzará el 22 de mayo en PC, PS4, Xbox One y Switch, coincidiendo con el estreno de la película The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.