¿'Stray' es tan solo el juego del verano o puede llegar a situarse entre los mejores del año?

No se puede negar que Stray es el éxito del verano. El videojuego independiente del estudio francés BlueTwelve Studio que presenta la aventura de un gato obligado por las circunstancias a atravesar una misteriosa ciudad abandonada, desde su estreno no ha dejado de cosechar cifras impresionantes. En este momento, Stray es el videojuego con mejor calificación para los usuarios de Steam con un promedio de 8.61, dejando atrás a God of War, que se desplaza hasta el segundo lugar.

El gato que liquidó al Dios de la Guerra

El valor proviene de 42,655 reseñas con un 98% de aceptación, mientras que God of War, por ejemplo, mantiene un 97% de aceptación con 53.101 reseñas y una media de 8,56. No obstante, si nos detenemos en la lista principal de la plataforma de videojuegos, la cual clasifica las 250 mejores producciones de todos los tiempos, Stray ya aparece en un impresionante puesto 49 de la lista encabezada por Portal 2 (8,83), Terraria (8,83) y Stardew Valley (8,81).

Stray está disponible para PlayStation y PC a través de Steam. En la plataforma de Valve el título ha llegado a alcanzar cotas máximas de 63,000 jugadores en sus primeras horas. A pesar de proponer una experiencia que no se extiende durante demasiadas horas, mantiene un promedio superior a los 20,000 jugadores simultáneos. El mismo día de su lanzamiento, Stray se hizo un hueco entre los 15 títulos más jugados del día, una lista ocupada íntegramente por propuestas multijugador, a excepción de nuestro amigo gatuno, que fue la única experiencia para un solo jugador.

¿Qué es 'Stray'?

Una de las claves de este éxito la encontramos en su propuesta. Aunque los gatos no son nuevos en la producción de videojuegos, controlar uno en tu propia aventura con un contexto de cierta profundidad y una trama interesante, es diferente. El juego no se limita a “simular paseos”, existen desafíos y rompecabezas, además siempre puedes arañar, dormir, dejar caer objetos, trepar a lugares insospechados y mucho más, algo que está resultando muy entretenido a los jugadores. Tanto, que han comenzado a dedicar mucho más tiempo a trastear con el gato de lo que seguramente sus propios creadores tenían previsto.

Distribuido por Annapurna Interactive, Stray cuenta la historia de un gato callejero en una ciudad al más puro estilo ciberpunk. Es un título en tercera persona ambientado en los detallados callejones iluminados de neón y los oscuros entornos del inframundo de una ciber-ciudad en decadencia. La obra nos invita a adoptar el papel de un felino separado de su familia que hará todo lo que sea necesario para sobrevivir en un entorno hostil con el objetivo de encontrar de nuevo a sus familiares. Durante la historia, nuestro protagonista se encontrará con un dron llamado B12 que lo ayudará en la ciudad, que está poblada por robots bípedos.

Durante la aventura es posible realizar acrobacias para alcanzar lugares a los que ningún humano llegaría fácilmente, habilidades esenciales para resolver rompecabezas, descubrir nuevas rutas, explorar las áreas y avanzar en el juego. Se encuentra disponible desde el 19 de julio en PC Steam, PlayStation 5 y PlayStation 4. Por el momento, no se han anunciado ediciones con destino Xbox o Switch.