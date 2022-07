'Grounded': El videojuego de supervivencia a escala reducida se convertirá en serie animada

Desarrollado por Obsidian Entertainment y publicado oficialmente este septiembre en versiones para Xbox y PC, el videojuego de aventura y supervivencia ‘Grounded’, también tendrá su correspondiente adaptación para televisión. La obra interactiva original muestra a un grupo de niños que, reducidos a un tamaño inferior al de las hormigas deben sobrevivir a los peligros que se esconden en un patio trasero común.

La adaptación mantendrá los mismos parámetros generales y está siendo dirigida por Brent Friedman, que previamente ha trabajado en los guiones de ‘Star Wars: Clone Wars’. Además, este no es el primer trabajo relacionado con el universo de los videojuegos de Friedman, que también está inmerso en la confección de los guiones para una serie adaptada de ‘Earthworm Jim’.

La serie televisiva de animación, resultado de una asociación entre Microsoft y Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media y Bardel Entertainment, compartirá el mismo universo que el videojuego y seguirá las aventuras de un grupo de cuatro amigos que ven reducido su tamaño y necesitan sobrevivir en un entorno lleno de depredadores que, al mismo tiempo, esconde una conspiración que amenaza a toda la ciudad.

Deberíamos conocer más detalles sobre la adaptación en breve, ya que se ha confirmado su presencia entre los paneles de la ComicCon de San Diego, que se lleva a cabo hasta el 24 de julio. El equipo desarrollador original también ha confirmado que estará presente en un acto donde deberían revelar más detalles sobre la forma de la adaptación.

El anuncio, en todo caso, llega en un momento en que no es extraño encontrar nuevas adaptaciones, tanto en forma de animación como de acción en vivo. Recientemente, se han producido lanzamientos de series como ‘Cuphead’, ‘Halo’ (Paramount) y ‘Resident Evil’, entre otras producciones. En los próximos años se esperan marcas como ‘God of War’, ‘Horizon: Zero Dawn’ y ‘The Last of Us’, así como proyectos de otras franquicias reforzadas con historias oficiales, como ‘Star Wars: Jedi Fallen Order’.

“Obsidian ha creado un mundo maravilloso que ha captado la atención de la comunidad. Estamos entusiasmados de trabajar con nuestros socios para dar vida a la historia en una serie animada”, explica Carl Whiteside, MD, WP/SC Productions. Hasta el momento no se ha anunciado fecha para el estreno de la serie, ni se han dado a conocer los nombres de su elenco, pero nos mantenemos alerta a cualquier novedad.