La Unión Europea aprueba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

La negativa a la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft en Reino Unido supuso hace pocas semanas, todo un baño helado para los responsables de Xbox, que ahora ven como la temperatura del agua se regula -hasta llegar a calentarse-, tras la valoración positiva del órgano competente de la Unión Europea, que decide no bloquear una fusión histórica que, en el asunto económico, arrastra una inversión aproximada de 69 mil millones de dólares.

Además de la FTC estadounidense y la CMA del Reino Unido, la comisión europea se considera como una de las tres entidades más importantes a las que Microsoft debe convencer para cerrar el acuerdo. Así, la decisión de las autoridades comunitarias resulta muy relevante para el propietario de Xbox, dada la enorme importancia que tiene el bloque de países que conforman el territorio. El propio presidente de Microsoft, Brad Smith, ha mencionado que “la Unión Europea es un lugar más propicio para hacer negocios que el Reino Unido”.

El ente regulador estipula, no obstante, que la valoración positiva se ha “condicionado al cumplimiento total” de los compromisos y alianzas que Microsoft ha sellado en relación al mercado de juego en la nube. Recientemente, la empresa ha firmado varios acuerdos que permitirán a series como Call of Duty llegar a las plataformas de Nintendo, además de varios servicios especializados en transmisión de videojuegos.

La Unión Europea también asegura que Microsoft debe cumplir con la promesa de ofrecer a los consumidores europeos una licencia gratuita para transmitir todos los juegos -actuales y futuros- de Activision Blizzard. Según la entidad, esto se aplicará a “cualquier servicio de streaming de juegos en la nube” que opere en la región. En otras palabras, la compañía se ha comprometido a no aplicar exclusividad alguna a Xbox en el catálogo de propiedades de la editorial. Además, no podrá cobrar ningún tipo de tarifa como forma de entorpecer el acceso a los juegos de su catálogo a los servicios que compitan directamente con su servicio en la nube.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose.