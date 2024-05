Valorant: estos son los últimos datos sobre el equilibrio del juego y la rotación de mapa

En su último diario de desarrollo, el equipo de ‘Valorant’ se ha centrado en el equilibrio del videojuego, concretamente en la rotación de mapas que pretende aumentar la diversidad intra-rol, así como en la introducción en la plantilla de un nuevo componente. Andy Ho será el nuevo Productor Ejecutivo, mientras que Anna Donlon seguirá liderando el título a nivel de estudio, centrando su atención en la experiencia del jugador en todo el ecosistema.

Replays

Tal y como recoge la información proporcionada por la editora y desarrolladora, las repeticiones introducirán elementos inéditos en las variantes habituales. Por ejemplo, “al ver una repetición, el tiempo podría estar pausado, o un jugador podría querer revisar una ronda específica.” En el estudio alegan que “el juego está construido a partir de miles de estos activos individuales que necesitan ser auditados para verificar su corrección y posiblemente ajustados. Además, necesita hacer todo ese trabajo sin romper nada en el juego en vivo”.

El líder en la parcela técnica, Marcus Reid, asegura que el equipo está comprometido a desarrollar la herramienta, sin embargo, deja claro que la empresa se encuentra "lejos" de lanzar la versión final. “Unreal nos da mucha ventaja con las repeticiones, pero no planeamos estos escenarios anticipadamente.”

Alega que el equipo no se preparó de antemano para este tipo de aderezos. "Hay un sinfín de problemas con los mapas, habilidades, armas, efectos visuales y de sonido que necesitamos resolver." Del mismo modo, explica que la entrega fue planificada inicialmente para maximizar los recursos que demanda en juego en línea y asegura que se incorporan “nuevos requisitos que no están presentes en los modos normales”. La empresa espera “comunicar más información en este sentido en breve”.

Valorant

Si a estas alturas no sabes que es ‘Valorant’, no está de más descubrir que es el nombre del exitoso y competitivo shooter de Riot Games, responsables de títulos como ‘League of Legends’. El juego en primera persona de espíritu táctico no ha dejado de actualizarse y evolucionar desde que se lanzó en 2020 adoptando el formato gratuito y animando a sus jugadores a participar en batallas 5v5 en numerosas variantes multijugador, mapas y una lista en expansión de personajes muy equilibrados.