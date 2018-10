'La fragua', primer contenido extra de 'Shadow of The Tomb Raider'

Square Enix ha revelado el primero de los siete paquetes de contenido extra previstos para Shadow of The Tomb Raider, una nueva tumba de desafío que se puede jugar en solitario o en cooperativa titulada La fragua, que estará disponible gratis para quienes tengan el pase de temporada, aunque también se venderá por separado desde el 13 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

En este paquete, Lara se adentrará en la forja de lava de los dioses caídos para descubrir los secretos de Kuwaq Yaku. Por el camino, deberá descubrir los detalles del antiguo legado de una amistad y superar un peligro que creía perdido en las llamas. A modo de incentivo, quienes superen el desafío, recibirán como recompensa la habilidad Granadera, el atuendo de fantasma y el arma Caballero silencioso.

De acuerdo con la editora, La fragua es una aventura totalmente nueva y el primero de los siete DLC mensuales que estarán disponibles a través del pase de temporada y que tienen como objetivo proporcionar a los jugadores un montón de contenidos nuevos, tumbas de desafío, experiencias cooperativas, armas y atuendos, los modos Reto de puntuación, Contrarreloj y nuevas misiones secundarias de la historia. Y aún nos esperan más aventuras en la ciudad oculta de Paititi.

Shadow of The Tomb Raider está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows/Steam.