El desarrollador español The Breach Studios recibe una millonaria inyección de MY.GAMES

MY.GAMES, la subsidiaria rusa especializada en productos de entretenimiento en línea, ha anunciado una importe inversión de 3,5 millones de euros en The Breach Studios, equipo con sede en Barcelona. Esta inversión se realizará a través de su fondo de inversión Venture Capital (MGVC) y la operación forma parte de la estrategia de expansión internacional de la casa de software, que busca consolidar su posición en el mercado a través de la inversión en nuevos estudios que se unan a su ecosistema.

Fundado en 2018 en Barcelona, The Breach Studios cuenta entre sus filas con un equipo con amplia experiencia en la industria, formado por veteranos que compartían el deseo de ampliar las fronteras de los géneros establecidos con nuevos proyectos. Entre sus aportaciones, los miembros del estudio han participado en títulos como Assassin's Creed IV, The Crew 2, Bionic Commando o Asphalt 8: Airborne para grandes compañías como Take-Two Interactive, Gameloft o Ubisoft entre otras. Con esta importante inyección, The Breach Studios planea el desarrollo de un nuevo shooter cooperativo, todavía por anunciar.

La empresa figura en el top 10 de inversores en la industria de los videojuegos, con apoyos para 12 estudios durante el año pasado y la firma de seis acuerdos en la primera mitad de 2021. Con esto, pretende continuar con la estrategia de inversión y diversificación de su catálogo, ofreciendo a los estudios una base para consolidar su crecimiento y el escalado de su producto. Con la inversión en el estudio español, la multinacional planea ampliar su catálogo de videojuegos, así como reforzar su experiencia en el género de los shooters cooperativos y PvP. Actualmente su catálogo incluye franquicias como Warface, Left to Survive, Tacticool, War Robots y muchos otros.