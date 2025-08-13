Echoes of the End, la ópera prima de fantasía del estudio islandés Myrkur Games, ya está a la venta

Agosto no suele ser un mes muy prolífico en lo que concierne a lanzamientos de videojuegos pero el de 2025 está siendo una excepción. A títulos como Mafia: The Old Country -cuyo análisis publicaremos en breve en esta sección-, Hellblade II, Gears of War Reloaded o el acceso anticipado de Titan Quest II, se suman otras propuestas menos ambiciosas pero que tienen mucha personalidad.

Es el caso de Echoes of the End, la ópera prima de Myrkur Games, un estudio independiente con sede en Reikiavik, Islandia, formado por un pequeño y dedicado equipo de desarrolladoras y narradores que comparten una pasión por la creación de mundos inmersivos y cinematográficos.

Para dar vida a su sueño, el estudio dedicó varios años a crear procesos personalizados para la captura de movimiento, la fotogrametría y la animación de movimiento, con el fin de garantizar que cada escena resultara auténtica, realista y emotiva.

Y para ello en Echoes of the End han apostado por una historia personal a escala épica en la que toca ponerse en la piel de Ryn, un vestigio nacido con el poder excepcional de controlar una magia ancestral e inestable. Mientras lucha por rescatar a su hermano de un imperio cruel al borde de la guerra, deberá desvelar una conspiración que podría reavivar un antiguo conflicto y sumir al mundo de Aema en el caos.

Desarrollado con el motor Unreal Engine 5, Echoes of the End presenta una conmovedora historia de confianza, redención y sacrificio que transcurre a lo largo de diez capítulos creados a mano, repletos de momentos cinematográficos, personajes memorables y decisiones conflictivas.

Echoes of the End se ha estrenado este martes 12 de agosto en Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S con un precio de venta recomendado de 39,99€.