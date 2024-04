La franquicia Like a Dragon ha comenzado la producción de su próxima entrega

El equipo de Ryu Ga Gotoku Studio ha revelado que se está desarrollando un nuevo juego de la franquicia ‘Like a Dragon’ y, de hecho, muy pronto comenzarán las audiciones de casting para seleccionar los actores que interpretarán a los nuevos personajes que se están preparando para la entrega.

Masayoshi Yokoyama, director de ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, asegura que estas audiciones serán similares a las que realizaron en ‘Gaiden: The Man Who Erased His Name’ para la selección de las actrices que participaron en el minicabaret live-action del juego.

Sin embargo, no ha confirmado si esta selección tendrá el mismo propósito o veremos algo diferente.

Ahora no, pero en algún momento haremos un Kiwami 3

Aunque oficialmente la nueva aventura está en desarrollo, Ryu Ga Gotoku Studio no ha revelado cuál será la línea del nuevo título, si se trata de un spin-off o una secuela directa de los eventos vistos en “Infinite Wealth”, el superventas protagonizado por el dúo protagonista histórico de la serie anteriormente conocida como ‘Yakuza’, el joven Ichiban Kasuga y el veterano Kazuma Kiryu.

El actual responsable de la serie advierte que, por mucho interés que pueda despertar en la actualidad un ‘Yakuza Kiwami 3’, este no es el proyecto actual del estudio.

Sin embargo, no deberías perder la esperanza, ya que el proyecto está entre sus planes de futuro. “Todo lo que tengo que decir es que creo que en algún momento haremos un Kiwami 3”, afirmó Yokoyama.

Ryu Ga Gotoku saturado

Es importante recordar que es poco probable que Ryu Ga Gotoku, lance pronto el videojuego. En el último año la desarrolladora ha logrado publicar hasta tres títulos de la saga y la nueva producción no debió comenzar hasta la finalización de estos proyectos.

El spin-off y remasterización del antiguo proyecto ‘Ishin!’ que llegó en febrero de 2023, mientras que ‘The Man Who Erased His Name’ se publicó en noviembre de 2023 y ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ se estrenó en enero de 2024. Es decir, cualquier proyecto que se esté produciendo, como mínimo y a buen ritmo, no estaría terminado hasta dentro de un año.