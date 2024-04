Final Fantasy XVI: el director del popular videojuego anuncia una demo gratuita para PC

El director de ‘Final Fantasy XVI’, Naoki Yoshida, ha confirmado que próximamente se publicará una versión demo gratuita del destacado videojuego de la famosa franquicia de rol japonés a ordenadores, considerando que el desarrollo de la adaptación tendrá lugar a un ritmo "más fluido de lo que pensábamos".

No obstante, a pesar de asegurar la llegada de la prueba de juego a PC, la compañía no ha comunicado oficialmente una fecha que nos permita el acceso a una muestra de las aventuras de Clive en nuestros ordenadores.

¿La misma demo de PS5?

Tampoco se ha confirmado el contenido que se incluirá en la demo, pero existen muchas posibilidades que el material sea el recogido en la prueba que se publicó en PlayStation 5 antes de su lanzamiento.

En aquella demo, los jugadores podían anticiparse al juego a través de la exploración de un prólogo de la aventura, que dejaba muestras de la etapa de juventud del protagonista aplicando los conceptos básicos de ese universo, como la progresión por áreas y las mecánicas de combate.

La demostración se dividió en dos partes y la sección del prólogo podría guardarse e importarse a la versión completa del juego, pero la segunda, que presenta un choque entre dos Eikons, se desarrolla dentro de la historia con su propio contexto.

No obstante, por el momento no hay calendario oficial para la publicación de la demo de ‘Final Fantasy XVI’ en ordenadores, pero no está de más recordar que Yoshida recientemente anticipaba que la versión se encontraba en su “etapa final” de optimización.

Esto indica que la llegada de la prueba no debería demorarse demasiado en el tiempo, tanto como el lanzamiento de la versión final.

En declaraciones al medio especializado Destructoid, Yoshida también explica que actualmente el equipo está centrado en estudiar las especificaciones mínimas para garantizar que el juego pueda ofrecer la experiencia "perfecta" para el videojuego de acción de mundo abierto.

"No queremos que haya interrupciones en el juego", asegura. "Para que eso suceda necesitarás un PC con especificaciones bastante altas.

Así que ahora mismo, lo que estamos haciendo es probar el juego y nuestra optimización en muchos sistemas diferentes para definir, de nuevo, cuáles serán esas especificaciones mínimas para jugar de una manera similar a la experiencia de PS5", señala el director.

Final Fantasy XVI para todos

También vale la pena señalar que ‘Final Fantasy XVI’ se lanzará en ordenadores con todos sus paquetes de contenido extra, incluidas las expansiones “Echoes of the Fallen” y “The Rising Tide”. Este último paquete llegará a PlayStation 5 en abril y poco después (prometen) se producirá el estreno en PC.

Sin embargo, a Yoshida le gustaría dar un nuevo salto y llevar el videojuego a otras plataformas. Aunque no ha especificado cuales, es muy posible que se estuviera refiriendo a las consolas Xbox, que no tendrán representación tanto de ‘Final Fantasy XVI’ como de ‘Final Fantasy VII Remake’ y ‘Final Fantasy VII Rebirth’.

Según Yoshida, la demostración tiene como objetivo permitir a los jugadores probar el programa en sus sistemas de forma anticipada, asegurándose de este modo que el equipo ejecutará el videojuego sin problema y contará con el tipo de configuración de personalización que "los jugadores esperan de un juego de PC", por lo que debería permitirse cierta escalabilidad en la adaptación.