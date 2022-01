Estas son las franquicias de videojuegos de Activision Blizzard que ha comprado Microsoft

Como una detonación nuclear, el martes Microsoft anunciaba una de las compras más importantes en el segmento tecnológico con Activision-Blizzard como objetivo. Por algo menos de 70 mil millones de dólares se lleva el lote completo (incluido Bobby Kotick) y todas sus franquicias de videojuegos, próximamente, en manos de Xbox, siempre que la operación no sea reprobada por las autoridades antimonopolio, algo que a estas alturas parece poco probable.

Desde 2014, cuando el gigante de Redmond desembolsó 2500 millones de dólares de sus arcas para adquirir Mojang y de paso quedarse

'Minecraft', sus ejecutivos han mantenido una agresiva política de adquisiciones que han derivado en la llegada de una oleada de juegos de primer nivel a su biblioteca de Xbox Game Pass, que ahora supera los 25 millones de suscriptores.

Esta importante compra no otorga a Xbox el control de las principales franquicias de videojuegos. Las producciones de Sony son únicas y destacan con sus sólidas exclusivas para PlayStation, mientras que otras grandes editoras como Electronic Arts, Take-Two y Ubisoft, además de gigantes japoneses como SEGA, Square Enix o Konami, continúan compitiendo por introducir sus franquicias en todas las plataformas. Pero también es innegable que se trata de una enorme compra como demuestra la impresionante cantidad de franquicias de éxito que pasan a manos de Microsoft, ahora ampliamente reforzadas con las marcas de Activision-Blizzard. Todas estas:

'Blur'; 'Bubble Witch Saga'; 'Caesar';'Call of Duty'; 'Candy Crush'; 'Crash Bandicoot'; 'Diablo'; 'Diamond Diaries Saga'; 'DJ Hero'; 'Empire Earth'; 'Farm Heroes Saga'; 'Gabriel Knight'; 'Geometry Wars'; 'Guitar Hero'; 'Gun';'Hearthstone'; 'Heroes of the Storm'; 'Hexen'; 'Interstate 76'; 'King's Quest'; 'Laura Bow Mysteries'; 'Overwatch'; 'Pet Rescue'; 'Phantasmagoria'; 'Pitfall'; 'Police Quest'; 'Prototype'; 'Quest for Glory'; 'Singularity'; 'Skylanders'; 'Soldier of Fortune'; 'Space Quest'; 'Spyro'; 'StarCraft'; 'Tenchu' (legacy games); 'The Lost Vikings'; 'TimeShift'; 'Tony Hawk'; 'True Crime'; 'World of Warcraft' y 'Zork'.

Desde Microsoft se asegura que los juegos de estas series estarán disponibles en Xbox Game Pass, tanto el catálogo anterior como los estrenos tan pronto como sea posible. Así, aunque varias franquicias como 'Call of Duty', 'Crash Bandicoot', 'Spyro' y muchas otras van camino de ser marcas bajo el sello Xbox, el popular 'Sekiro', no es una de ellas. Aunque el juego fue distribuido en occidente por Activision, los derechos de propiedad intelectual pertenecen a FromSoftware, que incluso fue el distribuidor en Japón.