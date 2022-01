Michelle Jenner volverá a interpretar a Aloy en 'Horizon Forbidden West'

Michelle Jenner, la popular actriz española, volverá a interpretar a la heroína Aloy en Horizon Forbidden West. Esta será la tercera ocasión en la que se pone en la piel del personaje después de protagonizar Horizon Zero Dawn y Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, un trabajo elogiado que le granjeó varios reconocimientos, como el premio Titanium 2017 a Mejor interpretación en castellano en el Festival Fun & Serious de Bilbao.

El anuncio coincide con el estreno del nuevo tráiler de la historia en castellano, que cuenta con el doblaje de la actriz y revela novedades de la producción, así como de Regalla, la antagonista principal de la aventura que arranca seis meses después de los sucesos de Zero Dawn.

En esta segunda parte, la cazadora de máquinas Aloy viaja al oeste para investigar una misteriosa y mortífera plaga. En estas tierras, conocerá nuevas y extrañas tribus y combatirá junto con viejos amigos y nuevos compañeros para hallar las respuestas que necesita para salvar la vida en la Tierra.

En la secuela, el mundo de Horizon volverá a estar habitado por las máquinas, unos monstruosos robots que se han convertido en la nueva especie dominante de la Tierra. Las máquinas, de todas las formas y tamaños, están basadas en diversas especies que existieron a lo largo de la historia, como dinosaurios, mamíferos prehistóricos y aves. Algunas de ellas, encontradas durante los eventos de ‘Horizon Zero Dawn’, estarán presentes en Horizon Forbidden West así como nuevos peligros. La nueva entrega se estrenará el próximo 18 de febrero en versiones para PS5 y PS4.