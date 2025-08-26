NBA 2K26 ya tiene banda sonora: estas son todas las canciones que incluirá el simulador de baloncesto

2K ha anunciado este martes la banda sonora de NBA 2K26, el simulador más importante del mundo del baloncesto que se lanza oficialmente este próximo 5 de septiembre, con una selección de temas de artistas de primer nivel como Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P y muchos más. A medida que avancen las temporadas, la playlist irá evolucionando con grandes éxitos de la histórica trayectoria musical de NBA 2K, ofreciendo a los fans de siempre la oportunidad de revivir la música que ha dado forma a la franquicia.

Para mantenerse al día, cada temporada incorporará artistas, productores y jugadores profundamente ligados a la cultura del baloncesto y la música. En la Temporada 1, el All-Star de la NBA y atleta de portada Shai Gilgeous-Alexander ha seleccionado personalmente canciones que reflejan su estilo único dentro y fuera de la cancha.

Entre los temas incluidos en la banda sonora destacan “Feelin' Myself” de Mac Dre, “Law N Order” de GELO, “PUSH 2 START” de Tyla, “When I Come Around” de Green Day y muchos más. La lista completa de canciones puede consultarse más abajo, así como en Spotify y Apple Music.

Esta es la banda sonora de NBA 2K26