NBA 2K26 ya tiene banda sonora: estas son todas las canciones que incluirá el simulador de baloncesto

2K ha presentado oficialmente NBA 2K26.
Norberto López

26 de agosto 2025 - 19:38

2K ha anunciado este martes la banda sonora de NBA 2K26, el simulador más importante del mundo del baloncesto que se lanza oficialmente este próximo 5 de septiembre, con una selección de temas de artistas de primer nivel como Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P y muchos más. A medida que avancen las temporadas, la playlist irá evolucionando con grandes éxitos de la histórica trayectoria musical de NBA 2K, ofreciendo a los fans de siempre la oportunidad de revivir la música que ha dado forma a la franquicia.

Para mantenerse al día, cada temporada incorporará artistas, productores y jugadores profundamente ligados a la cultura del baloncesto y la música. En la Temporada 1, el All-Star de la NBA y atleta de portada Shai Gilgeous-Alexander ha seleccionado personalmente canciones que reflejan su estilo único dentro y fuera de la cancha.

Entre los temas incluidos en la banda sonora destacan “Feelin' Myself” de Mac Dre, “Law N Order” de GELO, “PUSH 2 START” de Tyla, “When I Come Around” de Green Day y muchos más. La lista completa de canciones puede consultarse más abajo, así como en Spotify y Apple Music.

Esta es la banda sonora de NBA 2K26

  • “tv off” – Kendrick Lamar feat. lefty g**play
  • “Type S***” – Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
  • “C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)” – Wu-Tang Clan
  • “STILL IN THE PAINT” – Denzel Curry feat. LAZER DIM 700 & Bktherula
  • “Make 'Em Say Ugh” – Master P, Silkk The Shocker, Mia X, & Fiend
  • “CATFISH” – Doechii
  • “Song 2” – Blur
  • “When I Come Around” – Green Day
  • “NEW DROP” – Don Toliver
  • “Embrace It” – Ndotz
  • “Neverender” – Justice feat. Tame Impala
  • “MUTT” – Leon Thomas
  • “You Know How We Do It” – Ice Cube
  • “Fall Back” – Lithe
  • “Boogieman” – EBK Jaaybo
  • “The Largest” – BigXthaPlug
  • “What I Got” – Sublime
  • “Lean Back” – Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma
  • “Bali” – 88GLAM feat. NAV
  • “Insane in the Brain” – Cypress Hill
  • “2 Slippery” – Luh Tyler feat. BossMan Dlow
  • “Homebody” – Rob49
  • “Feelin' Myself” – Mac Dre
  • “Bad Choices” – Larry June, 2Chainz & The Alchemist
  • “86 Sentra” – NxWorries, Anderson .Paak, & Knxwledge
  • “Sinner” – Samara Cyn
  • “PUSH 2 START” – Tyla
  • “Back On 74” – Jungle
  • “Lose Control” – EARTHGANG, Jafunk, and Young Franco
  • “Certified” – Coast Contra, Masta Ace, & Marco Polo
  • “WE ON GO” – BIA
  • “Law N Order” – GELO
  • “八方來財” – SKAI ISYOURGOD
  • “Team Tomodachi” – Yuki Chiba
  • “Wars & Rumors of Wars (Freestyle)” – Mick Jenkins
  • “Connected” – Stereo MCs
  • “Block Rockin' Beats” – Chemical Brothers
  • “Jam On It” – Newcleus
  • “Big Stepper” – Real Farmer
  • “NIGHTWALKING” – GANS
  • “Carnival” – Vona Vella
  • “Ride On” – Evan Williams
  • “REVIVAL” – The Lamont

