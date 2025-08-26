NBA 2K26 ya tiene banda sonora: estas son todas las canciones que incluirá el simulador de baloncesto
Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P son algunos de los artistas presentes
2K ha anunciado este martes la banda sonora de NBA 2K26, el simulador más importante del mundo del baloncesto que se lanza oficialmente este próximo 5 de septiembre, con una selección de temas de artistas de primer nivel como Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P y muchos más. A medida que avancen las temporadas, la playlist irá evolucionando con grandes éxitos de la histórica trayectoria musical de NBA 2K, ofreciendo a los fans de siempre la oportunidad de revivir la música que ha dado forma a la franquicia.
Para mantenerse al día, cada temporada incorporará artistas, productores y jugadores profundamente ligados a la cultura del baloncesto y la música. En la Temporada 1, el All-Star de la NBA y atleta de portada Shai Gilgeous-Alexander ha seleccionado personalmente canciones que reflejan su estilo único dentro y fuera de la cancha.
Entre los temas incluidos en la banda sonora destacan “Feelin' Myself” de Mac Dre, “Law N Order” de GELO, “PUSH 2 START” de Tyla, “When I Come Around” de Green Day y muchos más. La lista completa de canciones puede consultarse más abajo, así como en Spotify y Apple Music.
Esta es la banda sonora de NBA 2K26
- “tv off” – Kendrick Lamar feat. lefty g**play
- “Type S***” – Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
- “C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)” – Wu-Tang Clan
- “STILL IN THE PAINT” – Denzel Curry feat. LAZER DIM 700 & Bktherula
- “Make 'Em Say Ugh” – Master P, Silkk The Shocker, Mia X, & Fiend
- “CATFISH” – Doechii
- “Song 2” – Blur
- “When I Come Around” – Green Day
- “NEW DROP” – Don Toliver
- “Embrace It” – Ndotz
- “Neverender” – Justice feat. Tame Impala
- “MUTT” – Leon Thomas
- “You Know How We Do It” – Ice Cube
- “Fall Back” – Lithe
- “Boogieman” – EBK Jaaybo
- “The Largest” – BigXthaPlug
- “What I Got” – Sublime
- “Lean Back” – Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma
- “Bali” – 88GLAM feat. NAV
- “Insane in the Brain” – Cypress Hill
- “2 Slippery” – Luh Tyler feat. BossMan Dlow
- “Homebody” – Rob49
- “Feelin' Myself” – Mac Dre
- “Bad Choices” – Larry June, 2Chainz & The Alchemist
- “86 Sentra” – NxWorries, Anderson .Paak, & Knxwledge
- “Sinner” – Samara Cyn
- “PUSH 2 START” – Tyla
- “Back On 74” – Jungle
- “Lose Control” – EARTHGANG, Jafunk, and Young Franco
- “Certified” – Coast Contra, Masta Ace, & Marco Polo
- “WE ON GO” – BIA
- “Law N Order” – GELO
- “八方來財” – SKAI ISYOURGOD
- “Team Tomodachi” – Yuki Chiba
- “Wars & Rumors of Wars (Freestyle)” – Mick Jenkins
- “Connected” – Stereo MCs
- “Block Rockin' Beats” – Chemical Brothers
- “Jam On It” – Newcleus
- “Big Stepper” – Real Farmer
- “NIGHTWALKING” – GANS
- “Carnival” – Vona Vella
- “Ride On” – Evan Williams
- “REVIVAL” – The Lamont
