Una niebla de pesadilla entra en juego con la nueva expansión de Rainbow Six Extraction

Hasta el 2 de junio. Ese es el tiempo que tienes para participar en “Nightmare Fog”, el nuevo evento de “Crisis” de ‘Rainbow Six Extraction’ que estará disponible durante tiempo limitado con el objetivo de poner a prueba los sentidos de cada jugador, gracias a una niebla imposible de evitar cuyas toxinas se abren paso por la zona de contención. La actualización, con la que a partir de ahora se podrá adquirir experiencia adicional para mejorar y perfeccionar a los agentes, también presenta a un nuevo enemigo: Vigil Proteano.

De este modo, a medida que te adentres en la zona de contención tendrás que enfrentarte a una niebla que aumentará el nivel de neurotoxinas, así habrá que estar atento para controlar los graves efectos psicodélicos que produce en los agentes, alteraciones de visión, además de un alto grado de deterioro que acaba causando un daño progresivo.

Para curarte, tendrás que encontrar unos suministros de neuro- estímulos que reducirán temporalmente el nivel de neurotoxinas… pero hay una cantidad de ellos limitada en cada submapa, lo que te obligará a adaptarte y crear nuevas estrategias en tus incursiones, para luchar al mismo tiempo contra las arqueas y los efectos psicodélicos.

No obstante, junto a la nueva línea también podrás descubrir otros contenidos, como, por ejemplo, diez nuevos niveles de progreso en el sistema de prestigio; la nueva Pistola de adrenalina de REACT; cinconuevos estudios de Crisis; amuletos temáticos que podrás conservar y algo de experiencia extra que se acumulará en los hitos de progreso.

‘Rainbow Six Extraction’, desarrollado por Ubisoft Montreal, es un título de disparos táctico cooperativo para entre 1 y 3 jugadores. Si bien, “Nightmare Fog” es el contenido más reciente que se añade, no será el último, ya que el juego tiene previsto seguir acumulando actualizaciones de contenido. Lo puedes encontrar con Game Pass en Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC, o bien en PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna y Epic Games Store.