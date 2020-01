La segunda temporada de 'Conqueror's Blade' sitúa el MMO en su punto cúspide

La segunda temporada del MMO de acción Conqueror's Blade se estrenaba hace tan sólo unas jornadas con una larga lista de innovaciones y modificaciones. Pero comencemos desde el principio. ¿Qué es Conqueror's Blade? pues estamos ante un MMO (siglas en inglés de massively multiplayer online) que combina elementos de acción, RPG y estrategia. Aquí, asumes el papel de un comandante con libertad para mover unidades dependiendo de las circunstancias en batalla.

El formato nos permite entrenar y mejorar estas unidades antes de entrar en combate. Lo mismo se aplica a tu personaje, que puede ampliar características y cualidades mediante la distribución de puntos de atributo, el uso de equipo y la posibilidad de cambiar el arsenal. Como puedes imaginar, todos estos elementos influyen directamente en el juego y en la forma en la cual se decidirá la contienda.

Conqueror's Blade se centra en la reproducción de grandes batallas medievales aderezadas con una jugosa combinación de estrategia, apoyada, a su vez, en un completo sistema de combate que adopta un modelo de distribución Free2Play con tienda (dedicada a ofrecer únicamente contenido cosmético). ¿Pero qué cambia con la nueva etapa del juego? Hace tan sólo unos días, la temporada 2 se integraba en nuestros ordenadores con el estreno de nuevas unidades y características desconocidas tanto para veteranos como para los recién llegados, o los que deciden regresar al formato de juego animados por las novedades.

En cualquier caso, en Wrath of the Nomads, nombre que recibe la segunda temporada del juego, las tribus nómadas toman el papel protagonista junto a la nueva unidad de los Hijos de las Estepas, que repartirán su irá bélica en mapas inéditos que se acompañan, como no podía ser de otro modo con misiones, retos, recompensas y objetos cosméticos.La nueva unidad, representada por los Hijos de la Estepa, es especialista en adaptarse constantemente, puesto que no dejan de moverse. Su habilidad para la caza y la lucha les ha permitido sobrevivir, y sus habilidades, junto al conocimiento de los territorios, les aporta ventajas tácticas importantes. Ahora convertidos en mercenarios, se dedican a apoyar tropas extranjeras supremacistas.

Se han repartido en estas seis unidades: Caballería Selemchid -Tier 3; Arqueros Namkhan -Tier 3; Khorchins - Tier 3; Espadachines Tsereg - Tier 4; Caballería Khevtuul - Tier 4; Kheshigs -Tier 5. No obstante, para hacerte con estas unidades habrá que trabajárselo, puesto que se desbloquean a partir de una batería de retos específicos que puedes encontrar en el juego.

Aquí tenemos de nuevo un Pase de Batalla, que aporta retos y hasta un centenar de niveles con sus correspondientes recompensas basadas en las tribus nómadas. Tras completar los objetivos obtendremos colmillos de lobo. ¿Para qué sirven? Para desbloquear objetos cosméticos en la tienda de temporada, como cascos, pieles y honorables vestimentas.A todo esto, hay que sumar tres mapas: Allenburg para el modo asedio; Río Esmeralda para batalla campal 15 vs. 15 y Duelo en el acantilado para el modo combate a muerte.

Entre el resto de las novedades, también destaca la llegada del matchmaking al nuevo mundo, la introducción de un sistema de títulos para los jugadores, mejoras en la inteligencia artificial y retos semanales.

Todo esto y más, puedes encontrarlo concentrado en el nuevo tráiler estrenado por la desarrolladora. Según parece, 2020 debería ser un buen año para Conqueror's Blade.