No te pierdas el horror psicodélico de The Chant con el primer tráiler de su historia

El lado oscuro de la espiritualidad irrumpe en los confines de la normalidad en el nuevo título de terror psicodélico que presenta ‘The Chant’. El juego de acción y aventura en tercera persona para un solojugador desarrollado por Brass Token, pretende tener a los jugadores pegados a sus asientos a finales de este año. Ambientado en un retiro espiritual en una isla remota, el videojuego nos invita a intentar sobrevivir contra una serie de terrores refractivos que se desencadenan después de que un ritual de canto grupal salga terriblemente mal, abriendo un portal a una dimensión de pesadilla llamada “The Gloom”.

Una dimensión de pesadilla

Según apuntan desde la desarrolladora, esta dimensión se alimenta de energía negativa que empieza a volverte loco a ti y a los demás, aprovechando tus propias ansiedades, miedos, y manifestándose enforma de criaturas interdimensionales; en última instancia, te lleva a un viaje de horror como nunca antes habías experimentado. Pero no todo está perdido; solo desentrañando los misterios del culto de estilo new age de los años 1970 y fortaleciendo tu mente, cuerpo y espíritu, podrás revertir el canto y evitar quedar atrapado para siempre en la oscuridad.

Retiros peligrosos

Sobre ‘The Chant’ sabemos en primer lugar que la acción estará ambientada en una isla ubicada en la zona noroeste del Océano Pacífico -aparentemente maldita. La protagonista de la aventura, no obstante, formará parte del grupo de invitados y no será una creyente convencida como las demás, sino que resultará todo lo contrario: una escéptica del mundo esotérico. Esta joven, de hecho, participa por consejo de una amiga con la esperanza de dejar definitivamente atrás una dolorosa serie de traumas que aún la aquejan. El anuncio vaacompañado de un tráiler de anticipo que ofrece una idea del horror que te aguarda… si eres lo suficientemente valiente, no olvides echarle un vistazo.