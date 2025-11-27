FÚTBOL
Apelación desestima el recurso del Betis por la roja a Antony y solicita la suspensión cautelar al TAD

Ábalos y Koldo García entran en prisión ante el riesgo "extremo" de fuga

Entrada en prisión de Ábalos y Koldo. / EP
27 de noviembre 2025 - 19:01

El ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.

