Andex celebra sus 40 años con una cuestación histórica
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex) celebra este sábado, 25 de octubre, una edición especial de su tradicional cuestación solidaria. Bajo el lema Juntos, haciendo cosas que importan, Andex conmemora cuatro décadas de apoyo a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Decenas de mesas petitorias repartirán esperanza por toda Sevilla para recaudar fondos destinados a sus programas de asistencia y a proyectos como la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Virgen del Rocío.