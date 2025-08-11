Los trabajos para la tala definitiva del ficus de San Jacinto continúan. Cada mañana, desde que los trabajos se iniciaron el pasado jueves, un grupo de personas -pertenecientes a distintas asociaciones medioambientales y de la plataforma creada en 2022 en defensa de este ejemplar centenario- se dan cita delante del templo trianero. Es la manera de despedir un árbol emblemático y de manifestar su rechazo a la medida adoptada por el Ayuntamiento. Según estos ciudadanos, Parques y Jardines ha incumplido lo acordado en Pleno: mantener, vivo o muerto, lo que quedaba del ficus, como símbolo de la mala política medioambiental de la ciudad.