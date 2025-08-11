SEVILLA
"No había peligro en mantener lo que quedaba del ficus de Triana"

Asociaciones ecologistas cuestionan la tala definitiva del ficus de Triana

Los trabajos para la tala definitiva del ficus de San Jacinto continúan. Cada mañana, desde que los trabajos se iniciaron el pasado jueves, un grupo de personas -pertenecientes a distintas asociaciones medioambientales y de la plataforma creada en 2022 en defensa de este ejemplar centenario- se dan cita delante del templo trianero. Es la manera de despedir un árbol emblemático y de manifestar su rechazo a la medida adoptada por el Ayuntamiento. Según estos ciudadanos, Parques y Jardines ha incumplido lo acordado en Pleno: mantener, vivo o muerto, lo que quedaba del ficus, como símbolo de la mala política medioambiental de la ciudad.

