El ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, durante la presentación de su libro 'Por una nueva conciencia social. Pasado, presente y futuro del empleo en España', junto al embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig.

Valencia/El ex secretario general de UGT Cándido Méndez defiende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería presentarse para continuar como secretario general del PSOE, ya que considera que no debe "simultanear" sus cargos como líder del Gobierno y del partido.

El sindicalista ha reafirmado su postura de que Sánchez debería realizar esta renuncia como "un acto de generosidad, porque él en este momento ya es electo".