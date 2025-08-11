Un coche incendiado provoca un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario

El tráfico en el sevillano puente del Centenario ha quedado colapsado este lunes 11 de agosto tras el incendio de un turismo en pleno arcén. El vehículo, envuelto en llamas, ha provocado retenciones de más de un kilómetro en la SE-30 y fuertes demoras en los accesos a la ciudad.

Los servicios de emergencia se han desplazado rápidamente para sofocar el fuego y garantizar la seguridad de los conductores. Afortunadamente, no se han registrado heridos.