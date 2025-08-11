La Policía Nacional ha emitido un comunicado oficial este mismo lunes en el que aseguran haber detenido a dos personas e identificado a trece por acosar al presidente y el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club. Los hechos, sucedidos tras la derrota del cuadro nervionense frente al Atlético de Madrid, son una muestra más de la tensión que se respira en un Ramón Sánchez-Pizjuán que esta temporada seguirá siendo un polvorín.