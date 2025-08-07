El Sevilla Fútbol Club afronta la penúltima semana de pretemporada con el choque ante el Toulouse este fin de semana. Matías Almeyda, que perdió este miércoles al canterano Ramón Martínez, tratará de cerrar la preparación con buen sabor de boca en tierras francesas. Juanlu Sánchez, cuyo futuro sigue en el aire, es la principal duda para el argentino de cara al domingo. Habiendo recuperado a Peque y Marcao, quedan en la enfermería Jordán, Nianzou, Badé y Ejuke.