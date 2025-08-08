Entrenamiento Sevilla FC 8 de agosto de 2025
Penúltima sesión de la semana para los hispalenses, que se verán las caras este domingo con el Toulouse
Alineación probable del Sevilla contra el Toulouse
Acaba la semana para un Sevilla Fútbol Club que encara la recta final de su pretemporada. Los hispalenses se verán las caras con el Toulouse en el último encuentro antes de comenzar LaLiga. Para el choque del domingo contra el combinado francés, Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Badé, Nianzou, Jordán, Ejuke ni Ramón Martínez, siendo duda hasta última hora el canterano Juanlu Sánchez, que aún desconoce si saldrá del cuadro hispalense.