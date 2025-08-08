Acaba la semana para un Sevilla Fútbol Club que encara la recta final de su pretemporada. Los hispalenses se verán las caras con el Toulouse en el último encuentro antes de comenzar LaLiga. Para el choque del domingo contra el combinado francés, Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Badé, Nianzou, Jordán, Ejuke ni Ramón Martínez, siendo duda hasta última hora el canterano Juanlu Sánchez, que aún desconoce si saldrá del cuadro hispalense.