Oportunidad es el nombre del proyecto del #RetoPichón 2026, que ha seleccionado a la ONG Paz y Bien, con la vocación de visibilizar la realidad de los jóvenes que han crecido bajo el sistema de protección y que, al cumplir la mayoría de edad, deben finalizar su etapa en los centros para enfrentarse solos al inicio de su vida adulta. El #RetoPichón 2026 colaborará con Paz y Bien a través de este proyecto con el objetivo de visibilizar esta realidad e intentar recaudar 100.000 euros dirigidos a impulsar su formación, facilitar su acceso al empleo, apoyar soluciones de vivienda y garantizar un acompañamiento real en esta etapa decisiva.