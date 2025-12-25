Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad y alerta de "hastío" político

Felipe VI reivindica la Transición y llama a la convivencia ante la "crisis de confianza" en la democracia

Felipe VI durante un momento de su mensaje de Navidad 2025 / EFE

25 de diciembre 2025 - 17:30

Declaraciones del Rey Felipe VI quien ha recordado, "las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas" y "avanzar consiste en dar pasos, con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección, no correr a costa de la caída del otro". "España es, ante todo, un proyecto compartido: un modo de reunir, y de realizar, los intereses y aspiraciones individuales en torno a una misma noción del bien común", ha añadido. 

