Sevilla/Así entraba el agua en el carril de la ribera del Río Guadalquivir a la altura del puente del Patrocinio en Sevilla en la mañana de este 19 de marzo. De momento no llega ni al parque Vega de Triana, aunque la punta de la avenida aún no ha pasado por Sevilla. Pese a que los embalses siguen desagüando, en Sevilla capital la situación no es aún preocupante.