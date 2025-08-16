Una fotografía de archivo de la papelería Ferrer en su fundación frente a la fachada en 2025

En 1856, un joven matrimonio catalán —José Ferrer y Poch y Josefa Vidal y Fragoso, naturales de Capellades (Barcelona)— llegó a Sevilla con la mirada puesta en el otro lado del Atlántico. Su objetivo era embarcarse en Cádiz rumbo a América, como tantos otros que soñaban con "hacer las Américas".

Pero el barco zarpó sin ellos. Lo que parecía un revés del destino se convirtió, sin saberlo, en el inicio de una nueva vida. Sevilla los atrapó para siempre, y lo que iba a ser una escala se transformó en hogar. Aquel giro inesperado marcaría el rumbo de cinco generaciones.