Un barco perdido marcó el comienzo de un comercio histórico: La historia de la papalería Ferrer
Un matrimonio catalán llegó a Sevilla para hacer las "Américas" y fundaron, sin saberlo, un negocio que hoy tiene casi 170 años
Papelería Ferrer, la más antigua de España: “Hay clientes que venían con sus abuelos y hoy vuelven con sus nietos”
En 1856, un joven matrimonio catalán —José Ferrer y Poch y Josefa Vidal y Fragoso, naturales de Capellades (Barcelona)— llegó a Sevilla con la mirada puesta en el otro lado del Atlántico. Su objetivo era embarcarse en Cádiz rumbo a América, como tantos otros que soñaban con "hacer las Américas".
Pero el barco zarpó sin ellos. Lo que parecía un revés del destino se convirtió, sin saberlo, en el inicio de una nueva vida. Sevilla los atrapó para siempre, y lo que iba a ser una escala se transformó en hogar. Aquel giro inesperado marcaría el rumbo de cinco generaciones.