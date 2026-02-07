Después de la fuerte tromba de agua que ha dejado la borrasca Marta, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, han confirmado que el nivel del tanque de tormenta se mantiene estable en 31,25, gracias al funcionamiento de todas las bombas disponibles. Actualmente están operativas tres bombas de medio caudal, cuatro bombas de gran caudal trasladadas desde Madrid y otras tres bombas de medio caudal instaladas recientemente.

En un mensaje dirigido a los vecinos pasadas las 21:30, ha informado de que, tras más de tres horas desde la caída de la tormenta, el agua procedente de toda la sierra ha llegado al tanque de tormenta, pero su nivel se ha mantenido constante. Esto garantiza que no se esperan incrementos durante la noche.

Asimismo, se indicó que la borrasca ha pasado y que las lluvias restantes serán solo chubascos esporádicos, sin tormentas fuertes detrás. La recomendación para la población es mantener la tranquilidad, dado que la situación se encuentra controlada. El seguimiento continuará el domingo por la mañana, con la esperanza de que el tanque registre un nivel ligeramente inferior al actual.