Una pelea provoca un tiroteo en las Cabezas de San Juan donde tres personas resultan heridas

Una discusión entre dos familias en una hamburguesería del centro terminó con tres heridos por arma de fuego

Tres heridos, uno de ellos crítico, en un tiroteo en Las Cabezas de San Juan

La hamburguesería donde se orginó el conflicto / Juan Carlos Muñoz

08 de agosto 2025 - 12:40

Pasada la medianoche, alrededor de las 00:10 horas, la avenida de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan se convirtió en escenario de un grave incidente. Muy cerca de la plaza Mártires, en pleno centro del municipio, una discusión entre dos familias que coincidieron en una hamburguesería derivó en un tiroteo.

