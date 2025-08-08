Pasada la medianoche, alrededor de las 00:10 horas, la avenida de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan se convirtió en escenario de un grave incidente. Muy cerca de la plaza Mártires, en pleno centro del municipio, una discusión entre dos familias que coincidieron en una hamburguesería derivó en un tiroteo.