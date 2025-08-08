Una pelea provoca un tiroteo en las Cabezas de San Juan donde tres personas resultan heridas
Una discusión entre dos familias en una hamburguesería del centro terminó con tres heridos por arma de fuego
Pasada la medianoche, alrededor de las 00:10 horas, la avenida de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan se convirtió en escenario de un grave incidente. Muy cerca de la plaza Mártires, en pleno centro del municipio, una discusión entre dos familias que coincidieron en una hamburguesería derivó en un tiroteo.