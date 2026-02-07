Varios agentes de la UPR (Unidad de prevención y reacción) de la Policía Nacional han tenido que sacar de la orilla del Guadalquivir en el Puente de la Señorita a una persona que estaba dentro del agua y con signos de desorientación. Los agentes fueron requeridos por personal privado de seguridad del entorno. La persona estaba en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua, con signos de desorientación y era incapaz de salir de la corriente. Una vez a salvo procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario, que procedió a su traslado al hospital Virgen del Rocío.