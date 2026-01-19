La tragedia ferroviaria de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sacudido a España. Mientras los equipos de emergencia siguen en la zona para excarcelar a los cuerpos que se encuentran en varios vagones, las cifras actuales son de 39 personas muertas, 152 heridos, de los que 48 están hospitalizados en el Reina Sofía y en el hospital de Andújar. De estos ingresados, 12 se encuentran en situación grave, entre ellos cuatro menores, y otros 12 están en la ICI. Uno de estos últimos es un menor.

La conmoción en las provincias afectadas es total, en especial en Huelva, donde se dirigía el tren Alvia que se ha llevado la peor parte del siniestro.