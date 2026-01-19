Pedro Sánchez decreta tres días de luto nacional tras el accidente de tren de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido después de estar tres horas visitando la zona cero del mayor accidente en la línea de alta velocidad hasta la fecha, el que se produjo este domingo en Adamuz tras el descarrilamiento de un tren Iryo que arrolló a un Alvia. Junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha detallado que ahora es la Comisión de Investigación (CIAF) la encargada de dilucidar las causas del suceso. Una hora más tarde de la hora fijada, no ha querido avanzar nada sobre las posibles causas del accidente, que ya cuenta por 39 los fallecidos y más de 150 los heridos, pero sí ha anunciado que la medianoche de este lunes se decratará un luto nacional de tres días por las víctimas que se prolongará, por lo tanto, hasta la medianoche del próximo jueves.

"La sociedad española nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán con la respuesta", ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha subrayado que "vamos a conocer la respuesta, cuando se conozca, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos".

Sánchez ha ensalzado la lealtad y colaboración con la que han actuado todas las administraciones y cuerpos implicados y ha pedido a la población que se informe mediante la información oficial y los medios “contrastados” para evitar “bulos que crean zozobra”. También ha destacado que toda tragedia exige a sus instituciones dos cosas: "Unidad en el dolor y en la respuesta. Creo que el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido y con lealtad". Y ha reconocido la "entrega, profesionalidad y humanidad" de instituciones y equipos implicados en la respuesta a la emergencia. Ha comparecido rodeado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Moreno afirma que "quedan muchas horas de trabajo"

En una línea similar, la de ensalzar la colaboración y lealtad de las administraciones, se ha expresado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, inmediatamente antes de Sánchez. En su comparecencia ha indicado que "quedan muchas horas de trabajo, de trabajo intenso", y que las distintas administraciones tienen que "poner lo mejor de nosotros mismos". Para responder a las familias afectadas, "lo único irreparable son sus seres queridos".

Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, ha valorado la velocidad de la respuesta, tanto de sus vecinos, como de los municipios adyacentes, los primeros en llegar a la zona cero de la tragedia. "Agradecer muchísimo a los vecinos de Adamuz, desde el primer momento llenaron de comida y mantas la Caseta Municipal, todo estuvo a disposición de los afectados de este fatal accidente".