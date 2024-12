Antonio Muñoz exige un plan “real y no un mero anuncio” para la recuperación inmediata del espacio

Antonio Muñoz denuncia que la "desidia" del alcalde, José Luis Sanz, "ha provocado que el Auditorio Rocío Jurado sea pasto de las llamas tras ser además expoliado, vandalizado y ocupado sin que adoptara ninguna medida de seguridad para el edificio".

El portavoz socialista exige un plan “real y no un mero anuncio” para la recuperación inmediata del espacio, "y que no ocurra como con el Teatro Lope de Vega, donde en catorce meses no se ha ejecutado ni una sola de las inversiones prometidas por Sanz tras su cerrojazo".