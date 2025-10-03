De Sevilla Este a Nervión: ¿qué medio de transporte es más rápido?

Tres periodistas del Diario de Sevilla ponen a prueba el Tranvibús, la Línea Exprés y el coche en un recorrido real desde Sevilla Este hasta Nervión Plaza

Ponemos a prueba al Tranvibús de Sevilla: ¿Es más rápido que el coche o la línea express de Sevilla Este?

Un travibús, la Línea Express y un coche particular.

El Diario de Sevilla ha comparado en una prueba real los tiempos de viaje desde el Palacio de Congresos hasta Nervión Plaza utilizando tres medios distintos: el Tranvibús, la Línea Exprés (LE) y el coche. El resultado mostró que la LE fue la más rápida, seguida del coche particular, mientras que el Tranvibús, aunque cómodo y moderno, tardó más en completar el recorrido debido a semáforos y tramos sin carril reservado.

