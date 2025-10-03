De Sevilla Este a Nervión: ¿qué medio de transporte es más rápido?
Tres periodistas del Diario de Sevilla ponen a prueba el Tranvibús, la Línea Exprés y el coche en un recorrido real desde Sevilla Este hasta Nervión Plaza
Ponemos a prueba al Tranvibús de Sevilla: ¿Es más rápido que el coche o la línea express de Sevilla Este?
El Diario de Sevilla ha comparado en una prueba real los tiempos de viaje desde el Palacio de Congresos hasta Nervión Plaza utilizando tres medios distintos: el Tranvibús, la Línea Exprés (LE) y el coche. El resultado mostró que la LE fue la más rápida, seguida del coche particular, mientras que el Tranvibús, aunque cómodo y moderno, tardó más en completar el recorrido debido a semáforos y tramos sin carril reservado.