El Tamagotchi cumple 30 años con más de 100 millones de unidades vendidas
El resurgir actual de Tamagotchi se enmarca en el auge del llamado Heisei Retro, tendencia que recupera la estética, los objetos y la cultura popular japonesa de finales de los 90 y principios de los 2000, en un ejercicio de nostalgia por una época que vivió el paso entre lo analógico y lo digital.
Impulsado por la conocida como Generación Z, este fenómeno ha devuelto protagonismo a iconos como el Tamagotchi, los Pokémon o los teléfonos plegables, que ahora se incorporan como accesorio, dotándolo de un nuevo significado más allá del juguete.