El resurgir actual de Tamagotchi se enmarca en el auge del llamado Heisei Retro, tendencia que recupera la estética, los objetos y la cultura popular japonesa de finales de los 90 y principios de los 2000, en un ejercicio de nostalgia por una época que vivió el paso entre lo analógico y lo digital.

Impulsado por la conocida como Generación Z, este fenómeno ha devuelto protagonismo a iconos como el Tamagotchi, los Pokémon o los teléfonos plegables, que ahora se incorporan como accesorio, dotándolo de un nuevo significado más allá del juguete.