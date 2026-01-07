SEMANA SANTA
¿Cuánto cuestan las sillas y palcos? Estos son todos los precios y fechas para enviar la solicitud

El Tamagotchi cumple 30 años con más de 100 millones de unidades vendidas

El Tamagotchi celebra sus tres décadas entre la nostalgia y la reinvención

Tamagotchi / Zipi, EFE
Pilar Bernal Zamora (EFE)

Tokio, 07 de enero 2026 - 20:19

El resurgir actual de Tamagotchi se enmarca en el auge del llamado Heisei Retro, tendencia que recupera la estética, los objetos y la cultura popular japonesa de finales de los 90 y principios de los 2000, en un ejercicio de nostalgia por una época que vivió el paso entre lo analógico y lo digital.

Impulsado por la conocida como Generación Z, este fenómeno ha devuelto protagonismo a iconos como el Tamagotchi, los Pokémon o los teléfonos plegables, que ahora se incorporan como accesorio, dotándolo de un nuevo significado más allá del juguete.

También te puede interesar

Lo último

stats