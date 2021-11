Mónica Naranjo: "Hago música, tele y cocino que te cagas"

Tras su paso por la primera edición de La isla de las tentaciones, la polifacética artista es la presentadora del nuevo reality sobre parejas de Netflix Amor con fianza. Este formato de telerrealidad ha sido una experiencia trepidante para ella. Se estrena en la plataforma de streaming mañana.

–¿Cómo se produjo la propuesta de Netflix y cuál fue su respuesta?

–Me contaron realmente cómo lo iban a hacer, el tipo de formato, todos los elementos… Me atrajo muchísimo la idea de poder trabajar con personas anónimas que no tenían ninguna experiencia en la televisión. También me llamó mucho la atención el Eye Detect, un software de última tecnología que mide las reacciones involuntarias del ojo al mentir. Yo también pasé por el Eye Detect, quería comprobar su funcionamiento. Encontré una idea fabulosa y no pude negarme. La experiencia ha sido muy bonita y trepidante.

–¿Qué pregunta le hicieron en el Eye Detect?

–Lo pasé por voluntad propia. Me preguntaron una cuestión muy graciosa, si Ana Milán era la mujer de mi vida. Y respondí que sí (risas). No falla, intenté jugar un poco, engañar, pero no. A ver, es que estamos hablando de un software que se utiliza en Estados Unidos para poder lidiar con los delitos de sangre, o sea, no hay fallo.

–En Amor con fianza, se lleva hasta el límite la confianza de las parejas participantes. ¿Hasta qué punto?

–Son parejas que entran en el reality con muchísimas dudas. Han pasado cosas en sus vidas que ha generado desconfianza, y eso es algo muy tóxico para una relación. La pareja se convierte más celosa, más posesiva, aparecen los miedos… Aquí la verdad suma y la mentira resta, pero al final los participantes tienen que ver qué es lo que realmente les importa.

–Los jóvenes cada vez somos más celosos…

–Los celos están presentes en todas las edades, no solo en los jóvenes. La persona que es celosa es celosa siempre. En mi caso personal, por naturaleza no soy celosa, pero si mi pareja hace algo que me provoque el tener celos, te diré que sí. Hay de todo. Los celos suelen aparecer por la pérdida de la seguridad. Son una enfermedad.

–Son inevitables las comparaciones con La isla de las tentaciones. ¿Qué le decimos al público para que sepan que es un programa diferente?

–Amor con fianza tiene elementos de muchos realities. Lo que le hace diferente y destacable es que son personajes completamente anónimos y que hay una máquina de la verdad que es totalmente infalible. En el formato la verdad suma y la mentira resta, pero es que en la vida real puede ser diferente y la verdad resta mucho. Ver las ceremonias con esas verdades y mentiras no tiene precio. Lo he vivido y he llegado a pensar tierra trágame. Ellos no tienen tablas en la televisión, es terrible.

–¿Qué es lo que más nos va a sorprender de Amor con fianza?

–Seguramente las ceremonias. Pero también sorprende muchísimo lo que va aconteciendo a lo largo de la semana. Las parejas se separan, se meten exparejas y tentaciones en las casas para ponerles a prueba. A mí personalmente me preocupa más que metan una expareja con la que ya ha habido una relación previa y ha podido ser una persona importante para él o para ella que una tentación. Como lo he vivido allí está todo servido. Imagínate la cara de una persona cuando ve aparecer por la casa a su exnovio.

–¿Qué tienen este tipo de formatos de telerrealidad para que la gente se enganche tanto a ellos?

–Verdad. Muchos de ellos se sienten reflejados con las parejas participantes. Después también está el target de público que quiere desconectar y no quiere pensar demasiado. Estos realities son entretenidos, sexys, cuentan historias con las que te sientes identificado… Seguro que muchas de las personas que siguen este tipo de formatos ven sus propios problemas en las parejas que participan y se exponen públicamente. En definitiva, te ayuda a seguir el camino acertado que debes seguir: juntos o separados.

–Si fueses anónima, ¿se presentaría a un programa como Amor con fianza?

–Sí. Imagínate que quiero decidir si tener hijos con mi pareja, algo que te cambia la vida entera. Si en algún momento he sentido que me la ha liado, pues seguramente antes de dar el paso iría a un lugar como este, que me ofrece la posibilidad de poner claridad. Si tuviera motivos iría seguro. ¿Voy a tener un hijo con un señor del que descubres que ha mantenido una vida paralela con otra persona? Te destroza la vida, y encima tienes que mantener el vínculo con él porque has creado una familia.

–¿Qué le diría a los que te critican por presentar este tipo de formatos en lugar de continuar con tu carrera musical?

–Hay que empezar a ver la versatilidad en los seres humanos, no solo hacemos bien una cosa, no tenemos porqué centrar nuestra energía solo en un punto, podemos centrarla en muchísimos otros para trabajar y crear. Yo hago música, hago tele, pero me encantaría que vieras cómo cocino. Cocino que te cagas. ¿Por qué cerrarnos?