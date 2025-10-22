32GreatPower presenta en el Clan Sibaritas el joven vino que llega

La distribuidora 32GreatPower, que regenta el italiano Alessandro Ceccano, echó raíces en Sevilla con su apuesta inicial por el vasto mundo de las cevezas artesanas, pero también ha abierto de par en par sus puertas a ese vino de corte familiar, de pequeñas pero pujantes bodegas españolas que se alinean con la tendencia actual de apuesta por el respeto absoluto al suelo, por la preminencia de la uva y la mínima intervención. Incluso mínima intervención de la madera.

Bajo esas coordenadas, se organizó un evento en el Clan Sibaritas (calle San Esteban, 17) en el que cinco bodegas presentaron vinos recién embotellados, sin etiquetar siquiera, y también sus últimas propuestas que ya están a disposición en el mercado. "Estamos todo el día en la calle moviendo los productos pero tenemos poco tiempo para catar y descubrir lo que encierran estos interesantísimos productores y por eso los citamos para que vinieran a presentar sus vinos, algunos inéditos", exponía Alessandro Ceccano como prólogo a la velada.

Abrió turno Antonio Florencio con su bodega Villa Iulia Wines, con domicilio social en Mota del Cuervo, Cuenca. Cerca descubrió "un viñedo de tempranillo que me flipó". Y ahí empezó la historia de una bodega que pisa con paso firme. Presentó Las Intactas (por aquello de la mínima intervención), un vino elaborado con método ancestral y con uva viura criada en suelos calcáreos. Vinos naturales que buscan la máxima expresión de la uva, donde no hay madera ni atisbo de oxidación. Muy interesantes sus vinos de sauvignon blanc y el ya premiado Villa Iulia Galea 2021, elaborado con tempranillo, elegante y profundo.

Juan Jurado Gómez fundó la bodega sanluqueña Agrícola Calcárea en 2022 tras su formación internacional y desde entonces no para de probar y ensamblar uvas. Como la casi olvidada uva rey, con la que acaba de hacer un vino peculiar, recién salido de una única barrica de 700 litros. Un exponente más de su emergente propuesta: "Tenemos veinte variedades vinificando por separado. Pero no creo en ese romanticismo de recuperar las viejas variedades porque sí, a veces funcionan y a veces no". Ahora saca al mercado 8.500 botellas en seis etiquetas.

A su lado, la gente de Bodega Vinifícate y sus ya reconodida etiqueta Los Maharas, de la gaditana San Fernando, da a probar un sugerente vino de palomino bajo velo de flor envejecido en ánfora. Sólo tiene 11,5 grados, por lo que mantener la levadura sin que otras bacterias indeseables aniden en su superficie se convierte en un ejercicio de puro funambulismo. Esta bodega se está abriendo paso con celeridad en el mercado con su propuesta honesta, natural e inquieta, también de mínima intervención y donde vuelven a hablar la viña y el suelo, sobre todo eso.

Desde el norte llegó con sus cajas de vino Jorge Sierra, gallego enamorado de las agrestes laderas del río Miño. La Ribeira Sacra se ha hecho con un nombre entre los que salen de los vinos de siempre y As Londras mantiene un crecimiento sostenido desde que vio la luz hace cuatro años. "Siempre me gustaron los vinos naturales", reconoce. Compró una hectárea de salida y ya trabaja en dos "con ausencia de sistémicos y de herbicidas". En el 23 sacó su primera añada. Presenta en sociedad un novísimo vino de maceración carbónica con una sutil aguja, "entre un tranquilo y un espumoso". Fresco, fácil, sorprendente. Otra fiesta de la fruta con su trazo personal.

El quinto elemento llega de Ronda. Allí trabaja bajo coordenadas sostenibles y biodinámicas el sevillano Simbad Romero. Diez años hace que creó la bodega. En una viña de algo más de veinte años, en suelo arcilloso, ha gestado un interesante vino natural elaborado con moscatel negro. Un ejemplo de vino fresco, captor del entorno sin interferencias, que no tiene complejos y que marca un nuevo camino. Fueron cinco las bodegas que sirvieron esos vinos que miran al futuro. Como pudieron ser veinte. La ola es briosa.