Abades Triana acoge uno de los últimos ronqueos de atún rojo de la temporada con posterior degustación

El restaurante sevillano Abades Triana junto con el Club Español de Alta Gastronomía de Andalucía organizan este jueves 7 de julio uno de los últimos ronqueos de atún rojo de la temporada.

Los asistentes al acto podrán presenciar este ronqueo en directo y luego disfrutar de un menú degustación confeccionado para la ocasión por el chef del restaurante Elías del Toro. Esta cena temática sobre el atún rojo contará con ninoyaki de atún rojo en texturas maridado con un cockatil Manzanilla Pisco Sauer; seguirá con carpaccio de atún y esférico de aceituna sevillana maridado con Palo Cortado Monetagudo DO. Jerez; tataki de atún vegano maridado con Campestral White Velo de Flor VT. Cádiz. Los tres últimos platos del menú son: ceviche de atún, aji amarillo y frutas maridado con Espumoso Cloé Rosado DO: Sierra de Málaga; huevos fritos con atún rojo y trufa maridado con Forlong Burbuja 2020 VT. Cádiz; terminando con facera de atún, cebolla y katsuobushi que estará maridado con 6+6 DO. Sierra de Málaga.

La recepción del evento será a las 20:30 del jueves y las reservas se pueden efectuar en el teléfono 954 286 459 o bien mediante correo electrónico: reservastriana@abades.com.

Junto a Abades Triana y al club Español de Alta Gastronomía de Andalucía, en el evento colaboran: la Cooperativa de Pescadores de Rota; la distribuidora de pescados y mariscos, Pesconil y el Consejo Regulador IGP Aceitunas manzanilla y gordal de Sevilla.