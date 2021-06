'Amor y punto es', la terapia de un psicólogo sevillano basada en enamorarse a través de las redes sociales

El psicólogo sevillano José María García García acaba de publicar el último de sus libros, Amor y punto es, un poemario en tiempos de pandemia que bien podría servir de terapia a quien lo lea. Un manual en forma de poemario que el propio autor escribió durante este último año covid y que se basa no sólo en las recomendaciones que desde hace tiempo realiza a sus pacientes, la de encontrar el amor a través de las redes sociales, sino que él mismo ha experimentado al enamorarse de su actual compañera, Ana Córdoba, mediante de estas plataformas.

La octava obra de este psicólogo y escritor recoge medio centenar de poemas de amor escritos en plena pandemia, desde el confinamiento al estado de alarma. El libro está inspirado en sus vivencias como terapeuta, "en medio de tanto sufrimiento y desconcierto que tienen y tendrán consecuencias psicológicas", para José María García García la solución parece estar en el amor, pero sobre todo en el "amor de quien se conoce a través de las redes sociales para devolverle la vida".

Este libro recoge en su introducción un análisis social y psicológico sobre la pandemia, donde el autor recuerda que "quién ama, no se deprime" y "quién ama, no tiene miedo", porque sin amor y en soledad la población sufre procesos depresivos. Durante este tiempo de pandemia, recuerda el autor: "Existen muchas contradicciones porque deseabas y necesitabas estar con tus seres queridos, pero surgía el miedo al contagio e incluso a la muerte por el contagio".

El amor de su vida en plena pandemia

Para el psicólogo, el uso de las redes sociales y de las plataformas especializadas durante la pandemia ha servido para que sus pacientes encontraran a una pareja o al amor de su vida y no estuvieran en soledad. "Llevaba años recomendando a mis pacientes estas prácticas en internet, y gracias a ello no les ha consumido la soledad", asegura José María García, quién destaca la suerte de "haber contado la sociedad con esta herramienta a nuestro alcance para no quedarnos totalmente aislados". El propio autor confiesa haber tenido la fortuna de encontrar "al amor de su vida, en plena pandemia, sumergidos en la distancia social nunca antes vivida, y lo hemos conseguido gracias a las redes sociales que nos han ofrecido otra forma de relacionarnos".

El libro 'Amor y punto es'

Amor y punto es recopila medio centenar de poemas, podría haberse titulado de múltiples modos: El amor en tiempos de pandemia, Amor es y punto, El amor y punto es, El amor en las redes..., pero, en definitiva, se trata de una obra que recoge el amor hallado a través de las redes sociales, el amor en estos tiempos difíciles de con­finamiento, cuarentenas y muerte.

La totalidad de los poemas fueron escritos durante la pandemia a través del móvil, inspirados en esa mujer que, desde el otro lado de la pantalla, "le devolvía la vida, la felicidad y el amor". Las aplicaciones y las redes sociales, en general, se han convertido en una puerta de entrada sin igual para favorecer el anhelo de crear vínculos y relacionarnos con el otro. El autor se reencuentra "con su alma gemela a través de internet y con la pureza del primer amor, el inocente que brota de la verdad desnuda, aquel que no reconoce distancias ni diferencias entre el amado y la amada". "La unidad, el espíritu, el todo, la alegría, la salvación... Eso es el amor".

José María García García nació en Huesa, provincia de Jaén, en enero del año 1967. Actualmente reside en Sevilla. Su formación académica incluye licenciaturas de Psicología (UNED) y de Filosofía (Universidad de Sevilla) y un doctorado en Psicología por la Universidad de Sevilla con un trabajo de investigación sobre El síndrome de quemarse por el trabajo en el contexto penitenciario. Trabaja como psicólogo- psicoterapeuta y como profesor y formador en el centro Integra en Sevilla.

El autor también ha publicado otras obras como: Lo fácil es sufrir (Editorial Alegoría, 2013. Ensayo); Yo también creo en los fantasmas (Trabajo psicológico con los escenarios y personajes internos-Editorial Seleer, 2014. Ensayo); Viaje a través de la nada (Editorial Alegoría, 2016. Novela); Donde la mirada no llega (Editorial Alegoría, 2017. Novela); El cristal y la bruja (Editorial Alegoría, 2017. Novela); No hay nada en juego (Editorial Integra, 2019. Novela) y Condenados a la oscuridad (Editorial Integra, 2019. Novela).