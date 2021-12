Amores prohibidos y lucha de poder en el Maestranza

Amor y lucha de clanes en el Teatro de la Maestranza. Desde las 20:00, drama y conflicto social. Amores prohibidos y combate por el poder. ¿Es I Capuleti e i Montecchi de Vicenzo Bellini, sólo la historia de los amores imposibles entre Romeo y Julieta? ¿O no será también el retrato de las pugnas por el poder de dos facciones de la Italia medieval, los güelfos –capuletos– y los gibelinos –montescos–, símbolos de la desunión social en cualquier tiempo en cualquier país?.

Junto al irresistible Romeo de la mezzo argentina Daniela Mack, la sevillana Leonor Bonilla, que como estrella lírica no deja de ascender, es Giulietta en uno de los títulos más arrebatadores y líricos de Bellini que marca el triunfo del bel canto y el inicio del Romanticismo musical.

Felice Romani

Aunque la vida de Bellini fue muy corta, Felice Romani se convirtió en su libretista favorito. Bellini escribió solamente diez óperas. De estas diez, siete llevan la firma del mismo libretista: Felice Romani.

Por lo general, Romani no inventaba sus argumentos. Sus fuentes principales eran los novelistas y autores teatrales de éxito. Sabía adaptarlos al gusto del público, suavizando algunas situaciones o carácteres de algún protagonista, dando la posibilidad de que el compositor, en este caso Bellini, diera rienda suelta al estilo romántico que lo caracteriza.

Romani también escribió libretos para muchos otros compositores. Entre los romanticos belcantistas italianos destacamos a Donizetti. La producción como libretista de Felice Romani llega casi al centenar.Hoy, y los días 11 y 13 de diciembre se podrá disfrutar de esta obra llena de pasión, amor desenfrenado y la tragedia que ha inspirado a muchos artistas.

Niña Pastori, 25 años de emociones

Concierto

Mañana viernes, a las 20:30, tendrá lugar un concierto en Sevilla de Niña Pastori en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se trata de una actuación que pertenece a la Gira 25 aniversario con la que la cantante gaditana, nacida en San Fernando, celebra sus 25 años de carrera musical.

Turno de 'Scheria' con Ismael Alcina

Jazz

Hasta el próximo jueves 16 de diciembre se desarrollará la programación de conciertos de otoño del ciclo Jazz Club 2021 en el Espacio Turina de Sevilla. Hoy, 9 de diciembre, será el turno de Scheria con Ismael Alcina Trío: Ismael Alcina (bajo), Jesús Lavilla (piano) y David León (batería). El último, el 16 de diciembre.

A las 20:00 en Espacio Turina

Nuevo capítulo en el Teatro Central

Danza

Mañana y el sábado 11 de diciembre habrá representaciones de la danza contemporánea Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart en la sala A del Teatro Central de Sevilla. Es un montaje para once intérpretes creado por Sharon Eyal con la colaboración de Gai Behar y música de Ori Lichtik. El espectáculo está producido por la compañía LEV Dance Company.

A las 21:00 en el Teatro Central

Maika Makovski en el Lope de Vega

Concierto

Mañana viernes, 10 de diciembre, estará en concierto Maika Makovski en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Se trata de una actuación que forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio titulado MKMK que publicó en el mes de mayo de este año. La cantante, compositora y actriz Maika Makovski estará acompañada en el escenario por su banda.

10 de diciembre a las 20:00

Picasso se luce ante los maestros

Exposición

Hasta el domingo 6 de febrero se podrá visitar la exposición temporal Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es una muestra comisariada por Michael Fitzgerald en la que se emparejarán siete obras de destacados artistas del Bellas Artes con nueve realizadas por el pintor malagueño procedentes de la Fundación Almine y Bernard Picasso para el Arte (FABA).

Museo de Bellas Artes

Fin de semana de mucha picaresca

Teatro

Del viernes al domingo 12 de diciembre habrá funciones del espectáculo teatral El Buscón en la Sala Cero de Sevilla. Es una adaptación de Juanma Cifuentes, responsable también de la dirección de la obra, de la novela picaresca escrita por el autor del Siglo de Oro español Francisco de Quevedo. Está interpretada en solitario por el actor Antonio Campos.

A las 19:30 en Sala Cero

Un cuento de hadas en plena Navidad

Teatro

El domingo habrá dos funciones de La Cenicienta (Cendrillon) en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Es una ópera de cámara en tres actos compuesta por Pauline Viardot, autora también del libreto, que fue estrenada en París en el año 1904. La versión actual está recomendada para publico familiar con niños a partir de 10 años y tiene una duración de una hora. Ha sido coproducida por el Teatro de la Maestranza, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Cervantes de Málaga y la Fundación Ópera de Oviedo.