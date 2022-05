El último espectáculo de Anthony Blake, 'Sí, tiene sentido', llega al Auditorio Nissan Cartuja

El próximo 20 de mayo, el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla acoge el último espectáculo de Anthony Blake, Sí, tiene sentido, un show donde comunicarse cerebro a cerebro sin necesidad de palabras es posible y donde Blake pone a prueba la comunicación no verbal, la telepatía, la sinestsia y la intuición del público

Sí, tiene sentido ahonda en el sello personal de Anthony Blake, planteando a los espectadores un nuevo giro de las habilidades ocultas del ser humano como la telepatía, el manejo de la intuición o la sinestesia. Puede sonar futurista, pero el mentalista ahondará en su espectáculo en la comunicación no verbal, en la transmisión cerebro a cerebro sin necesidad de palabras…

Tras su estreno en Madrid y recorrer varias ciudades, el nuevo show de Anthony Blake llega al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, en una única función, el próximo 20 de mayo.

El espectáculo 'Sí, tiene sentido'

En la Edad Media leer parecía cosa de magos, brujos, endemoniados, poderosos… Hoy nos parece natural leer y escribir, es algo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido enseñando. Nuestra civilización se basa en comunicarnos los unos con los otros. Recibimos millones de bits de información al día, se calcula que recibimos de 16 a 20 millones de bits al día, y solo procesamos conscientemente entre 15 y 20 bits. ¿A dónde se va el resto de la información?

Nuestro cerebro es una especie de máquina grabadora que va almacenando información. Todas esas informaciones de las que no somos conscientes se suman de una manera absurda y aleatoria. La intuición es una habilidad. "El sexto sentido existe, y es la intuición", asegura Blake.

"Esa habilidad de interpretar la comunicación no verbal es algo que todos tenemos, pero soterrada, no nos han enseñado a usarla. Tenemos más habilidades de las que creemos y, si conociéramos los métodos y los medios para poder utilizarlas estoy seguro de que las utilizaríamos sin aspavientos, sin presumir de ello. Yo no presumo de saber leer y escribir… Dentro de nada el poder comunicarse con otra persona sin hablar no va a ser una presunción, va a ser una realidad en donde dos personas mirándose van a saber lo que están pensando o las intenciones de uno y otro", añade el mentalista.

Suena a ciencia ficción, comunicarse de cerebro a cerebro, como también sonaban a ciencia ficción los planteamientos de los anteriores espectáculos de Anthony Blake. Su espectáculo Lo saben todo de ti tiene más de 10 años de existencia. Se basaba en la suposición de que nos habían implantado un chip cuando nos inocularon vacunas, y a partir de ahí Blake llegaba, por ejemplo, a averiguar el DNI de un espectador. "La implantación del chip sonaba a ciencia ficción en los 90, pero hoy en día es una realidad; se ha planteado por ejemplo en programas de vacunación mundial. Hoy se sabe todo de nosotros, dónde hemos estado, lo que hemos comprado, a dónde hemos viajado…".

"En el espectáculo voy a mostrar cómo hacerlo: cómo enviar y recibir mensajes de una cabeza a otra… Cómo ver a través de los ojos de otros… Cómo manejar la mente de otra persona… Sólo es cuestión de un poco de concentración y tener la mente abierta. Algunas personas tienen más facilidad o están más predispuestas, pero es solo cuestión de entrenamiento. Yo descubriré cada noche solo a unos cuantos, los que cada día considere que están más dispuestos, receptivos quizá, a los que estén más dotados", cocluye Blake.

Anthony Blake

Anthony Blake ha estudiado durante años técnicas y disciplinas muy variadas que le han permitido afrontar diferentes retos, a lo largo de su carrera profesional.

Olvidó sus estudios de medicina y se inclinó por ahondar en el poder de la mente. Es un estudioso del mundo psíquico, esotérico y paranormal. Miembro de la P.E.A. (Psychic Entertainers Association), ha realizado innumerables cursos de control mental.

Conocido mundialmente como mago mentalista, su mayor reconocimiento profesional le llego al recibir el premio Dunninger en el 2003/2004 a la excelencia y profesionalidad en el desarrollo de su carrera como Mago de la Mente.

Los espectáculos en directo, ante el público, son un reto continuo. Desde 1983 hasta hoy, ha creado diversos espectáculos en diferentes formatos, que se han presentado por todos los teatros de la geografía española y fuera de nuestras fronteras. Con gran éxito de público y crítica.

Su colaboraciones en televisión le han permitido popularizar su Magia. Destaca su participación como colaborador habitual en Un, Dos, Tres, en sus inicios; y posteriormente en el programa de Carlos Herrera, Crónicas Marcianas, Domingo a Domingo, Otra Dimensión, o programas presentados por él mismo: En Tierra de nadie, Blake el desafío y Blake, entre otros.

Ha participado en numerosos programas de radio y ha realizado alguna pequeña incursión en el cine.

La inquietud de Anthony Blake pasa también por difundir algunos de sus conocimientos con el fin de que la mente deje de ser una gran desconocida. Con esa pretensión ha publicado tres libros, Tu poder mental, Tu poder intuitivo y Lo que se del más allá, en los que propone técnicas y ejercicios para desarrollar mejorar la memoria, desarrollar la intuición, dominar el subconsciente o controlar e interpretar sueños. También ha impartido conferencias y cursos sobre la Comunicación no verbal y programación Neurolinguistica.